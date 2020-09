Rheinische Post

NRW-SPD zieht Lehren aus Kommunalwahl

Düsseldorf (ots)

Die nordrhein-westfälische SPD zieht erste Lehren aus der Kommunalwahl am vergangenen Sonntag. "Unsere Kandidatinnen und Kandidaten waren da besonders erfolgreich, wo sie ein ganz konkretes Bild der Zukunft einer Stadt oder Gemeinde gezeichnet haben. Und auch den Weg, den sie beschreiten wollen, um dies zu erreichen - bis hin zur Entwicklung bestimmter Stadtviertel", sagte SPD-Landeschef Sebastian Hartmann der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Er räumte zugleich ein, dass die Erfolge der AfD im Ruhrgebiet zu denken gäben: "In manchen Städten, wie zum Beispiel Gelsenkirchen, schnitt die AfD stärker ab als anderswo. Das müssen wir aufarbeiten, ohne den AfD-Wählern hinterherzulaufen." Es sei aber auch klar, dass in Corona-Zeiten Amtsinhaber einen Bonus hätten.

