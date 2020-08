Rheinische Post

Ärztepräsident Henke warnt vor Überforderung durch Massentests

In NRW haben sich Mediziner skeptisch zu den von der Opposition geforderten anlasslosen Massentests geäußert. Rudolf Henke, Präsident der Ärztekammer Nordrhein, sagte der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag): "Bei jedem anlasslosen Test, der wichtige Ressourcen bindet, müssen wir uns fragen, ob das einzelne Testergebnis zu einem Mehr an Gesundheitsschutz für die Bevölkerung beiträgt. Wenn wir diese Frage nicht eindeutig beantworten können, empfehle ich weiterhin viel, aber anlassbezogen zu testen." Gerade im Hinblick auf die anstehende Grippesaison im Herbst und Winter sei es wichtig, dass man genügend Testkapazitäten für symptomatische Personen, asymptomatische Kontaktpersonen und Personal in Praxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen bereit halte, sagte Henke.

