Rheinische Post

Fußball-Manager Boldt und Pfannenstiel: Transfermarkt wird verspätet Fahrt aufnehmen

Düsseldorf (ots)

Die Fußball-Manager Jonas Boldt (Hamburger SV) und Lutz Pfannenstiel (ehemals Fortuna Düsseldorf) gehen fest davon aus, dass der Transfermarkt in dieser Sommerpause später als sonst Fahrt aufnehmen wird. "Die Berater der ablösefreien Spieler pokern derzeit noch. Doch sobald die Vorbereitung bei den Klubs beginnt, wird sich das ändern. Zudem haben die großen Klubs allesamt große Kader mit vielen talentierten Spielern. Diese Spieler kommen in der Vorbereitung zusätzlich auf den Markt", sagte Pfannenstiel der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Boldt sagte der Zeitung: "Pokerei und Ausreizen von Deadlines wird es auch diesmal geben, und sie gehören auch dazu. Das finde ich nicht schlimm. Die Summen, über die wir sprechen, werden sich halt verringern. Spieler und Berater sind in diesen Wochen schon bereit, kleinere Brötchen zu backen."

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell