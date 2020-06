Rheinische Post

Kommentar

Ein Truppenabzug als Rohrkrepierer = Von Gregor Mayntz

Düsseldorf (ots)

Donald Trump hat schon in der Vergangenheit damit gedroht, Deutschland mit dem Abzug von US-Soldaten zu "bestrafen", wenn die Deutschen nicht mehr Geld in ihre Verteidigung stecken. Dann spielte er mit dem Gedanken, Soldaten von Deutschland nach Polen zu verlegen, um Warschau zu "belohnen". Dass es nun offenbar konkrete Planungen gibt und diese über alle Erwartungen und Befürchtungen hinausgehen, öffnet ein neues Kapitel in einem ganz speziellen Geschichtsbuch. Es wird davon handeln, wie ein Mann unter dem Slogan, Amerika wieder groß zu machen, die USA immer kleiner machte.

Nach den Zeiten von Besatzung und Ost-West-Konflikt sind die verbliebenen US-Standorte in Deutschland zum Herzstück militärischer Interessen der USA weit über Deutschland hinaus geworden. Hier ist die Europazentrale, hier liegen die Drehscheiben des Truppentransportes, von hier aus werden Einsätze auch in Afrika, Asien und im Nahen Osten gestartet und koordiniert. Deshalb läuft ein ambitioniertes und teures Modernisierungsprogramm der US-Basen in Deutschland. Nicht, um Berlin einen Gefallen zu tun, sondern weil es im ureigensten Interesse Washingtons ist. Der Standort Deutschland ist für die Strategie der USA, in der Welt eine große Rolle zu spielen, von wesentlicher Bedeutung.

Auch aus dem Bundeshaushalt ist in den letzten Jahren weit über eine halbe Milliarde Euro als Bau- und Sozialzuschüsse an die US-Truppen geflossen. Vor diesem Hintergrund werden die Abzugspläne zusammen mit der Vorhaltung Trumps, Deutschland unterstütze die USA zu wenig, zum Rohrkrepierer. Der entwickelt bekanntlich seine größte Gefahr nicht für das Ziel des Angreifers, sondern für den Abschießenden selbst.

