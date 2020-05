Rheinische Post

SPD-Finanzsprecher fordert Steuererhöhungen für Besserverdienende nach der Krise

Düsseldorf (ots)

Der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Lothar Binding, hat Forderungen seiner Partei nach Steuererhöhungen für Besserverdienende und Vermögende in der Zeit nach der Krise bekräftigt. "Nach der Krise muss in der Besteuerung von hohen Einkommen und Vermögen etwas passieren: Diejenigen, die auch nach der Krise viel besitzen, sollten einen größeren Anteil an der krisenbedingten Last tragen als bisher", sagte Binding der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). "Und von Unternehmen, denen die Gemeinschaft durch die Krise geholfen hat, können wir erwarten, dass sie für ordentliche Beschäftigungsverhältnisse sorgen", betonte er.

