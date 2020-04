Rheinische Post

Dreyer kündigt Stufenplan zur Wiedereröffnung der Schulen an

Ministerpräsidentin für Schutzmasken-Pflicht im ÖPNV

Düsseldorf (ots)

Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), hat einen Stufenplan zur Wiedereröffnung der Schulen angekündigt. "Wir werden beim Schulstart einen Stufenplan vorsehen, um immer wieder sehen zu können, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt", sagte Dreyer der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch) vor der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Mittwoch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Mit welchen Klassenstufen man beginne, sei noch offen. "Der Einwand, dass es gerade für jüngere Schülerinnen und Schüler schwieriger ist, sich an die empfohlenen Hygienestandards zu halten, ist auf jeden Fall nachvollziehbar und gut zu überlegen", sagte Dreyer. Sie befürwortete auch die Verpflichtung, Schutzmasken im ÖPNV zu tragen. "Einfache Atemmasken können ein probates Mittel sein, um andere zu schützen. Das ist besonders wichtig, wenn der Mindestabstand nur schwer einzuhalten ist, wie in Bussen oder Bahnen", sagte Dreyer.

