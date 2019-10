Rheinische Post

Rheinische Post: Kubicki ermuntert CDU zu Bündnis mit Linken in Thüringen

Düsseldorf (ots)

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat die CDU ermuntert, ein Bündnis mit den Linken in Thüringen einzugehen. "Vielleicht erinnert sich die CDU in Thüringen an die Empfehlung des CDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther, eine Koalition aus Linkspartei und CDU in Betracht zu ziehen", sagte Kubicki der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Die FDP habe lange vor der Wahl ausgeschlossen, die Politik von Ramelow fortzusetzen.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell