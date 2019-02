Bergbahnen Kühtai GmbH & Co Kg

KPark Kühtai - jede Menge Neuerungen im Snow- und Funpark für Beginner und Profis

Kühtai (ots)

Mit der vergrößerten SuperPipe, der erweiterten FreeStyle-Area, dem SnowCross und KidsPark wartet in der Nähe von Innsbruck ein wahres Shredmekka für Rider.

Der KPark Kühtai punktet seit Jahren mit immer wieder neuen Superlativen. Die von der Schneestern Crew betreuten 4 Areas werden kontinuierlich weiterentwickelt und gelten unter Boardern als besondere Herausforderung. Ist doch die SuperPipe nur eine von zweien im gesamten Raum zwischen Österreich, Deutschland und Italien und seit der Jugendolympiade in Innsbruck (YOG) 2012 auch noch olympisch.

Jede Menge Spaß in den 4 Areas

Das Herzstück des KParks bildet die von Shape Guru Jake Ingle gebaute SuperPipe. In diesem Winter wurde die gigantische Halbröhre aus Schnee nochmals vergrößert und fordert mit einer Dimension von 172 Metern Länge, einer Durchschnittsbreite von 21 Metern und einer Höhe von 8,5 Metern selbst die Stars der Szene heraus. Die FreeStyle-Area bietet nun eine Kicker-Line, eine Creative-Line und eine Jib-Line mit 2 Lines mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Zahlreiche Kicker, ein Waterfall, Butterboxen und Industry Rainbow laden zum Ausreizen der Grenzen ein. Funparkneulinge und Kinder finden ihren Spaß im KidsPark, wo neben 4 verschiedenen Obstacles wie Boxen und Rails auch 4 kleine Sprünge darauf warten ausprobiert zu werden. Auf der SnowCross-Strecke toben sich alle Geschwindigkeits-Junkies aus und testen ihre Grenzen.

KPark - Events während des ganzen Winters

Der KPark hat sich in den letzten Jahren auch als Event-Arena etabliert. Bei den alljährlichen "GOT iT! Public Shootings" kann man sich gratis ablichten lassen und bei den "GOT iT! Video Shootings" werden die besten Videos gekürt. Als krönender Abschluss finden vom 14.-17. März die Austrian und German Masters 2019 statt, wo Rider aus verschiedenen Ländern ihre Tricks präsentieren.

Mehr Infos: www.kpark.at oder www.facebook.com/KParkPage

