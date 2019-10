Rheinische Post: Lambsdorff erhöht Druck für Abschaffung der Zeitumstellung

Rheinische Post

Vor der Umstellung der Uhren an diesem Wochenende auf Winterzeit hat der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion und frühere Europaparlamentarier Alexander Graf Lambsdorff die EU-Mitgliedsstaaten aufgefordert, die Zeitumstellung in Europa 2021 abzuschaffen. "Die FDP ist dafür, die Zeitumstellung 2021 abzuschaffen", sagte Lambsdorff der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Die aktuelle Diskussion zeige deutlich, wo in Europa die Dinge viel zu oft hängen blieben: bei den Mitgliedstaaten. "Sowohl die Kommission als auch das Europaparlament haben sich geeinigt, das kleinliche Gezänk zwischen den Hauptstädten aber blockiert eine Lösung", kritisierte Lambsdorff.

