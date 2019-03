Rheinische Post: Kommentar: Trumps Opportunismus

Rheinische Post

Mit dem nun verhängten Flugverbot für das Risikoflugzeug Boeing 737 Max auch in den USA vollzieht US-Präsident Donald Trump eine zwingende Kehrtwende: Zuerst stoppte China die Flüge, dann Großbritannien, dann die ganze EU und am Ende das Nachbarland Kanada. Trump hatte keine Alternative, als sich den globalen Sicherheitsbedenken anzuschließen, bevor zu deutlich wurde, dass ihm die wirtschaftlichen Interessen von Boeing wichtiger sind als das Leben von US-Bürgern. Erst ein Absturz in Indonesien, dann die Katastrophe am Sonntag in Äthiopien ebenfalls beim Start - es gibt sehr gute Gründe, die Sicherheit der Maschine unter die Lupe zu nehmen, bevor die bisher erst 350 Jets weiter fliegen dürfen. Die Frage ist, warum Trump Boeing bisher die Treue hielt. Die Antwort: Es gibt kein US-Unternehmen, das mehr Geld mit Exporten verdient. Der US-Verteidigungsminister kommt von Boeing. Der Konzern spendete eine Million Dollar für die Feier zur Amtseinführung von Trump. Das sind Argumente, die in Washington lange mehr zählten als Sicherheitsbedenken.

