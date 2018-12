Rheinische Post: Für Anne Gesthuysen war der Niederrhein wie Bullerbü

Düsseldorf (ots) - Für Bestseller-Autorin Anne Gesthuysen war ihre Kindheit am Niederrhein geprägt von großer Freiheit und Abenteuern. "Das war eine Freiheit, die Kreativität und Selbstbewusstsein fördert. Ein bisschen war es auch wie Bullerbü", sagt die 49-Jährige im Gespräch mit der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Manchmal frage sie sich, ob sie eine solche Kindheit ihrem siebenjährigen Sohn überhaupt vorenthalten darf. "Diese Freiheit würde ich mir für ihn wünschen, aber nicht für mich als seine Mutter - ich bin eher eine Helikoptermutter." Sie wisse, was man auf dem Land alles anstellen könne. Dass sie überlebt habe, sei ein Wunder. Sie sei als Kind auf Dachfirsten balanciert und mit ihrem Bruder in einem alten Lkw durch die Scheune gefahren, ohne die Bremse erreichen zu können.

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell