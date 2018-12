Düsseldorf (ots) - Als sich viele Delegierte angesichts der Einigung bei der Weltklimakonferenz in Kattowitz in den Armen lagen, mag das mit einer Weisheit des bengalischen Literaturnobelpreisträgers Rabindranath Tagore zusammengehangen haben. Er hat die auf Geburtsanzeigen beliebte Weisheit formuliert, wonach jedes neu geborene Kind die Botschaft mitbringe, dass Gott die Hoffnung in die Menschheit noch nicht verloren hat. Es war eine schwere Geburt. Und das "Kind" sieht nicht besonders proper aus. Aber es lebt und es kann sich entwickeln. Nach dem angekündigten Rückzug von US-Präsident Donald Trump aus dem Weltklimaabkommen von Paris ist es von besonderem Wert, dass die US-Delegation in Kattowitz an der Umsetzung eben dieses Abkommens mitwirkte. Die Verhandlungen haben zu einem Fahrplan für die Welt geführt. Paris war so etwas wie die Beschreibung von Richtungen. Im Kursbuch von Kattowitz wurden Strecken und Haltebahnhöfe festgeschrieben. Konkrete Züge und Ankunftzeiten fehlen noch. Doch die Alternative wäre gewesen, sich gar nicht erst auf den Weg zu machen. Da ist dieser Schritt zwar unverbindlich, aber vorbildlich.

