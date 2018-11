Rheinische Post: Göring-Eckardt will Asylrecht für bessere Bildungschancen ändern

Düsseldorf (ots) - In der Debatte um die Ergebnisse des Unesco-Bildungsberichts hat die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, Änderungen im Asylrecht gefordert. "Besonders inakzeptabel sind die Verschärfungen im Asylrecht in den vergangenen Monaten, die dazu führen, dass jungen Geflüchteten der Zugang zur Schule teilweise verwehrt wird", sagte Göring-Eckardt der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Wir fordern Schule für alle ohne Ausnahmen. Das Recht auf Schule muss uneingeschränkt auch für Flüchtlingskinder gelten", so die Grünen-Politikerin. Das Unterrichten von Geflüchteten in Sonderklassen müsse beendet, die Anerkennung ausländischer Bildungs- und Berufsabschlüsse verbessert und dem Fachkräftemangel in allen pädagogischen Berufen auf allen Ebenen entschieden begegnet werden, forderte Göring-Eckardt.

