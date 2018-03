Rheinische Post: Weniger als jeder dritte Angestellte in Digital-Branche ist weiblich

Düsseldorf (ots) - Weniger als jeder dritte Angestellte in der Digitalbranche ist weiblich. Der Frauenanteil liegt seit 2008 konstant bei nur 29 Prozent. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage der Grünen-Fraktion hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe) vorliegt. Noch niedriger ist der Frauenanteil in der Digital-Branche bei Selbstständigen (11,7 Prozent) und Unternehmensgründerinnen (11 Prozent) Die Sprecherin für Innovations- und Technologiepolitik der Grünenfraktion im Bundestag, Anna Christmann, bezeichnete den Frauenanteil in der Digital-Branche als "erschreckend wenig". Das Schlimmste sei, dass sich dieser dramatisch niedrige Frauenanteil in den letzten Jahren zementiert habe. "Eine Zukunftsbranche wie die Digitale darf keine Männerdomäne bleiben", sagte Christmann. Die Grünen-Politikerin sagte, sie appelliere an die Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU), dass sie es zu einem ihrer Schwerpunkte mache, mehr Frauen für die Branche zu gewinnen. Zur Digital-Branche zählen Unternehmen für Informations- und Kommunikationstechnik - sowohl Hardware-Hersteller wie auch IKT-Dienstleister.

