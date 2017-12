Rheinische Post: Armin Laschet glaubt an große Koalition in Berlin

Düsseldorf (ots) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hält eine große Koalition in Berlin für wahrscheinlich. "Ich sehe die Chancen größer als 50 zu 50. Teile der NRW-SPD, vor allem offenbar im Ruhrgebiet, machen Stimmung gegen eine neue große Koalition. Wenn ich den SPD-Vorsitzenden Groschek in der Sache höre, nehme ich aber an, er sieht die Vorteile einer großen Koalition in Berlin für Nordrhein-Westfalen", sagte Laschet der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe).

