Rheinische Post: St.-Martins-Initiative distanziert sich von CDU und FDP

Düsseldorf (ots) - Im Bemühen um die Anerkennung der rheinischen St.-Martins-Tradition als immaterielles Kulturerbe durch die Vereinten Nationen (UNESCO) müssen CDU und FDP im NRW-Landtag einen peinlichen Rückschlag hinnehmen: Die Initiative "Martinstradition.de", die Urheber der Idee ist, distanziert sich von dem Versuch der Regierungsparteien. Den CDU/FDP-Antrag, der am Donnerstag im Plenum des Landtags diskutiert wird, nehmen die Organisatoren der Bürgerinitiative sogar zum Anlass für eine förmliche Beschwerde beim Landtagspräsidenten, die der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe) vorliegt. Sie zeigen darin an, "dass der Antrag in keinster Weise mit uns als verantwortlichen Urhebern der Bewerbung abgesprochen wurde", heißt es in dem vierseitigen Beschwerdebrief. René H. R. Bongartz und Jeya Caniceus werfen CDU und FDP "einen Missbrauch unserer politisch von vornherein bewusst neutral gehaltenen Initiative" vor. Der Antrag enthalte zudem mehrere sachliche Fehler. Unter anderem sei falsch, dass es sich um eine Initiative von 73 rheinischen Sankt Martins-Vereinen handele.

