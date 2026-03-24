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ARD kooperiert bei drei jungen Programmen in vier Bundesländern

Start im Juni: Gemeinsames junges Angebot für hr, SR und SWR

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Frankfurt. (ots)

Vier Bundesländer, drei Landesrundfunkanstalten, ein gemeinsames Programm: Das neue DASDING entsteht aus der Kooperation von DASDING (SWR), YOU FM (hr) und UNSERDING (SR). Statt wie ursprünglich vorgesehen zum 1. Januar 2027 startet das neue DASDING voraussichtlich schon am 1. Juni 2026 in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland. Damit setzt der öffentlich-rechtliche Rundfunk die rechtlichen Vorgaben des Reformstaatsvertrags mehr als ein halbes Jahr früher um als geplant.

Mehr Zusammenarbeit, mehr Synergien und ein klarer Mehrwert für das Publikum waren zentrale Ziele für die Kooperation. Die Partner bringen ihre Erfahrungen aus drei erfolgreichen Programmen für Menschen zwischen 20 und 29 Jahren in das gemeinsame Programm ein. Das neue DASDING ist eine strategische Antwort auf die veränderte Mediennutzung junger Zielgruppen sowie auf Reform- und Sparvorgaben innerhalb der ARD.

Die wichtigsten Eckpunkte der Kooperation:

- Das neue DASDING sendet von drei Standorten: Baden-Baden, Frankfurt und Saarbrücken. Im Fokus steht die junge Zielgruppe - mit aktueller Musik, starken Live-Events und prägenden Moderatorinnen und Moderatoren.

- Die Redaktionen arbeiten künftig standortübergreifend. Eine zentrale strategische Programmleitung sowie gemischte Teams verantworten Musik, Wortinhalte, Aktionen und Events.

- Die gemeinsame Morningshow wird moderiert von Lucas "Bänschi" Bänsch und Tina Hauswald sowie William Lauth und Sophie Schindler. Die vier jungen Moderator:innen zählen zu den vielversprechendsten Radiotalenten ihrer Generation und stehen mit ihrer Energie, ihrer Nähe zu den Hörer:innen und ihrem Gespür für Musik und Themen exemplarisch für den Vibe des neuen Programms.

- Den Vormittag moderieren Celine Jost und Sarah Hautsch. Celine Jost ist durch das YouTube-Format "Song Tindern" bekannt, Sarah Hautsch kommt aus der Morningshow von planetradio. Beide stehen für eine neue Generation von Moderatorinnen, die Radio und Social Media selbstverständlich zusammen denken.

- Die gemeinsame Nachmittagsshow wird u. a. präsentiert von Marvin Fischer, der bisher im Wechsel die hr-Fernsehsendung maintower moderiert und ab Juli Hallo Deutschland im ZDF moderieren wird. Seine Partnerin in der Doppelmoderation wird Newcomerin Panagiota "Pepi" Beletseli. Im zweiten Nachmittagsteam ist das Duo Leni Eckstein und Timo Killer aus der sehr erfolgreichen Morningshow von YOU FM.

- Die gemeinsame Abendsendung kommt zukünftig aus Saarbrücken und wird im Wechsel von Aliena Pfeiffer und Tiffany Meiser präsentiert, die beide beliebte und erfolgreiche Moderatorinnen bei UNSERDING bzw. YOU FM sind.

- Alle Sendegebiete kommen regelmäßig vor - durch eigene, regionalisierte Nachrichten und Storys aus allen Regionen.

- Das neue DASDING wird weiterhin mit digitalen Angeboten auf Social Media und Podcast-Plattformen für die junge Zielgruppe da sein.

Mit der Zusammenarbeit bündeln hr, SWR und SR ihre Kräfte, um ein starkes und konkurrenzfähiges Angebot für junge Menschen zu schaffen. Durch die Synergien der Kooperation können im Verbund knapp 1,8 Mio. im linearen Programm gespart werden. Ein Großteil davon soll künftig für digitale Produkte für die junge Zielgruppe verwendet werden. Die drei Programme erreichen bereits heute gemeinsam mehr als eine Million junge Menschen täglich.

Eine Kooperation in dieser Größenordnung ist bei Radioangeboten der ARD bislang einmalig.

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