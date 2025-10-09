ARD Presse

ARD und Volkshochschulen: Starke Partnerinnen für Demokratie und Medienbildung

Gemeinsame Online-Veranstaltungsreihe "FaktenSicher für Demokratie" ab dem 9. Oktober 2025

Leinfelden-Echterdingen (ots)

Bundesweit rund 250 Volkshochschulen beteiligen sich an der Veranstaltungsreihe "FaktenSicher für Demokratie", die das ARD Medienkompetenzteam und die Volkshochschul-Landesverbände Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz organisiert haben. In acht Online-Veranstaltungen wollen die Medienmacher*innen der ARD mit den vhs-Teilnehmenden ins Gespräch kommen: Warum ist es wichtig, in einer Demokratie auf verlässliche Informationen zurückgreifen zu können? Und wie können wir alle dazu beitragen, dass Desinformation, Populismus und Hass die medialen Räume weniger durchdringen?

Menschen umfassend zu informieren und so eine Grundlage für selbstbestimmte freie Meinungsbildung und Meinungsäußerung zu schaffen - diesem öffentlichen Auftrag sind sowohl Volkshochschulen als auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk verpflichtet. Beide leisten damit einen unentbehrlichen Beitrag zu unserer Demokratie, die wesentlich auf Meinungsfreiheit gründet. Mit der gemeinsamen Veranstaltungsreihe unterstützen Volkshochschulen und ARD Demokratie, Meinungs- und Pressefreiheit ganz praktisch: Die Veranstaltungen bieten einen einfachen Zugang zu Informationen rund um die Arbeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, laden zum Austausch ein und geben den Teilnehmenden so die Möglichkeit, sich eine eigene Meinung zu bilden. So können die Teilnehmenden z.B. einer Nachrichten-Redakteurin über die Schulter schauen, von den Faktenfindern der Tagesschau Tipps und Tricks gegen Fake News erhalten oder einen Einblick in die Archive der ARD bekommen.

Die Veranstaltungen werden ab dem 9. Oktober 2025 alle zwei Wochen donnerstags von 18 bis 19:30 Uhr live gestreamt. Die Teilnehmenden können den Beiträgen bequem von zuhause aus folgen und über interaktive Tools mit den Referent*innen in Kontakt treten. Die Volkshochschul-Landesverbände Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz haben die Reihe federführend organisiert, rund 250 Volkshochschulen aus ganz Deutschland haben die Angebote in ihr Programm übernommen. Das Programm hat das ARD-Medienkompetenzteam so gestaltet, dass die Referent*innen aus allen Häusern ihre Expertise einbringen können.

Die Veranstaltungsübersicht und den Anmeldungslink finden Sie hier: ARD & VHS - gemeinsame digitale Seminar- und Dialogreihe

