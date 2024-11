ARD Presse

Mutig, innovativ und reichweitenstark - erfolgreiche Jahresbilanz 2024 für die ARD Mediathek und Das Erste

Stuttgart (ots)

So viel Streaming war noch nie! Die ARD Mediathek ist auch 2024 die reichweitenstärkste Sender-Mediathek in Deutschland: Rund 2,7 Mio. Menschen nutzen die Plattform täglich. Das entspricht mehr als 3 Millionen Streamingstunden am Tag. Damit hat die Mediathek ihre Reichweite deutlich ausgebaut. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet das ein Plus von fast 20 Prozent in Hinblick auf die Nutzungsstunden. Besonders in den jungen Zielgruppen (14-49 Jahre) stieg der Anteil der Mediatheksnutzung auf 40 Prozent - ein Plus von 5 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.

Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: "Mutig, innovativ und reichweitenstark. Die ARD hat 2024 neue Maßstäbe gesetzt - im klassischen TV und im Streaming. Mit Rekordzugriffen in der ARD Mediathek, außergewöhnlichen Inhalten, technischen Neuerungen und besonderen Lagerfeuermomente haben wir mit unserem Programm Millionen begeistert."

Ein Jahr voller Highlights - im Ersten und in der ARD Mediathek

Mit den Sportereignissen des Sommers erzielte die ARD neue Spitzenwerte und sorgte für gemeinschaftsstiftende Lagerfeuermomente: Zur Fußball-EM, den Olympischen Spielen, den Paralympics und zur Tour de France wurden die Live- und on demand-Berichte der ARD Mediathek mehr als 280 Millionen Mal aufgerufen und knapp 100 Millionen Stunden gesehen. Dank des innovativen Multistreamplayers konnten während der Olympischen Spiele bis zu zehn Streams gleichzeitig verfolgt werden. Mit 3,6 Mio. gleichzeitigen Streamviews beim EM-Viertelfinale wurde die höchste Zugriffsrate jemals gemessen. Der Monat Juli ist der stärkste Monat seit Start der ARD Mediathek - mit einer monatlichen Reichweite von 25 Millionen Menschen und einer Reichweite von 32 Prozent der Bevölkerung.

Auch im Ersten bescherte der Sportsommer maximale Reichweite: Mit einem Monatsmarktanteil von 16,4% ist der Juli 2024 der beste Monat seit zehn Jahren. Die Übertragung der Olympia-Eröffnungsfeier verfolgten im Schnitt 10,44 Millionen Zuschauende (45,5 Prozent Marktanteil) und war die meistgesehene Übertragung bei Olympischen Spielen seit zwanzig Jahren.

Innovativ, mutig und ausgezeichnet - die ARD-Programmhighlights 2024

Das neue Polit-Talk-Format "Caren Miosga" überzeugt am Sonntag mit Spitzenwerten bis zu 21,1 Prozent Marktanteil. Auch die Talk-Sendungen "Sandra Maischberger" (bis zu 15,6 Prozent Marktanteil, durchschnittlich 11,9 Prozent Marktanteil) und "hart aber fair" (bis zu 14,5 Prozent Marktanteil, durchschnittlich 9,6 Prozent Marktanteil) konnten ihre Reichweite gegenüber dem Vorjahr steigern.

Die "Tagesschau" um 20 Uhr bleibt auch 2024 die mit Abstand am häufigsten gesehene Nachrichtensendung im deutschen Fernsehen mit durchschnittlich 9,59 Millionen Zuschauenden und 40,5 Prozent Marktanteil je Ausgabe. In 20 Brennpunkten hat die ARD über brisante Geschehnisse aktuell informiert.

Im Dokumentarischen waren Sendungen wie "Beckenbauer" (4,25 Mio. Zuschauende und 2,1 Mio. Abrufe), "Angela Merkel - Schicksalsjahre einer Kanzlerin" (1,98 Mio. Zuschauende und 2,2 Mio. Abrufe) und die vierteilige Doku-Serie "Wir Weltmeister - Abenteuer Fußball-WM 2014" (4,3 Mio. Abrufe) beim Publikum sehr erfolgreich. Ebenfalls die Dokus "Wir waren in der AfD - Aussteiger berichten" (1,3 Mio. Abrufe) und "Wirklich nochmal Trump, Amerika?" (1,2 Mio. Abrufe) überzeugten.

Mit der Aktion #KINDERstören (6,1 Mio. Zuschauende, 4,7 Mio. Abrufe via Social Media) machte die ARD zur besten Sendezeit mit einer unangekündigten Programmstörung auf das Thema Kinderrechte aufmerksam.

Punkten konnten auch die fiktionalen Mediathek-Highlightproduktionen wie die Mystery-Serie "Oderbruch" (11,7 Mio. Abrufe), die Gefängnis-Serie "Testo" (8,2 Mio. Abrufe) und die mehrfach ausgezeichnete Serie "Die Zweiflers" (3,8 Mio. Abrufe) über eine jüdische Familie in Frankfurt.

Alle Messdaten: AGF Videoforschung, TV: Marktstandard: Bewegtbild, Zuschauer gesamt; Mediathek: Zensusdaten aus Deutschland, jeweils 01.01.-22.11.204.

