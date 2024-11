ARD Presse

Adventskalender in der ARD Audiothek mit Märchen für Klein und Groß/ Besinnlich, spannend und ein bisschen schräg

Was haben die Geschichte von Hänsel und Gretel und ein durchschnittlicher Krimi gemeinsam? Es sind spannende und auch ein bisschen schaurige Geschichten. Im Märchen werden Kinder eingesperrt und am Ende eine alte Frau verbrannt, der Krimi beginnt in der Regel mit einer Leiche und endet mit der Entlarvung der Täter. In der ARD Audiothek gibt es in der Vorweihnachtszeit zwei Adventskalender mit 24 täglich neuen Kostbarkeiten zum Lauschen: einen für die kleinen (und großen) Fans von Märchen und einen für Krimi-Begeisterte.

Gebrüder Grimm, Charles Dickens und 1001 Nacht

Ob Rotkäppchen, die sieben Geißlein oder Hänsel und Gretel - sie sind alle dabei, im ersten ARD Kinder-Adventskalender in der ARD Audiothek. Unter dem Motto "Märchen" füllt die NDR Kinderradio-Redaktion die ARD Audiothek vom 1. bis 24. Dezember täglich mit einem neuen Audio-Inhalt: einem virtuellen Türchen zum Hören.

Gespielt werden zeitlos schöne Stoffe der Gebrüder Grimm als szenische Lesung mit Musik und Geräuschen, darunter auch weniger bekannte wie ""Das singende springende Löweneckerchen", sowie märchenhafte Hörspiele aus der Reihe "Märchenkuddelmuddel" von Helmut Peters. Dazu gibt es musikalische "Geschichten aus 1001 Nacht" mit Juri Tetzlaff und dem Bläserensemble ProFive.

Zehn Märchen, eingelesen von Schauspieler und Synchronsprecher Stefan Kaminski, wurden komplett neu produziert und haben im Adventskalender ihre Premiere.

Auch dabei ist das Orchesterhörspiel "A Christmas Carol" mit der NDR Radiophilharmonie. Es lässt Charles Dickens' legendäre Weihnachtsgeschichte um den Geizhals Scrooge und seine Weihnachts-Geister musikalisch ganz neu erleben.

Start des ARD Kinder-Adventskalenders in der ARD Audiothek ist am 1. Dezember. Der eigens dafür eingerichtete ARD Audiotheks-Kanal kann bereits ab dem 25. November abonniert werden.

24 Tage skurrile Spannung für die Großen: Tod unter Lametta

Auch Krimi-Begeisterte kommen auf ihre Kosten. Willkürlich mordende Weihnachtsmänner bringen in der Adventszeit 24 Leute um die Ecke: Menschen werden mit Lichterketten erdrosselt oder mit vergifteter Gans, Glühwein und Knödeln zur Strecke gebracht, Leichen in Schneemännern versteckt. Und mittendrin Hobbydetektiv Alfons Friedrichsberg: hochintelligent, trinkt gern, isst noch lieber und hat immer das letzte Wort - mit dem er dem mörderisch-weihnachtlichen Treiben auf die Spur kommen will. Es hilft alles nichts: Um diese Fälle zu lösen, muss er ins Weihnachtskostüm springen.

In der neuen Staffel des kriminellen Adventskalenders versteckt sich hinter jedem Türchen ein neues skurriles Verbrechen. Zu finden in der ARD Audiothek ab 1. Dezember und als Krimi am Stück am 21. Dezember, 19:04 bis 20:00 Uhr in SWR Kultur Krimi. Mit Bastian Pastewka, Kai Magnus Sting, Annette Frier und Jochen Malmsheimer.

Die ARD Audiothek - mobil und werbefrei

Die ARD Audiothek ist die gemeinsame Streaming- und Podcast-Plattform aller Radiowellen der in der ARD vereinten Sender und des Deutschlandradios. Rund 100.000 Beiträge und Podcasts sind dort mobil abrufbar, ganz ohne Werbung. Die ARD Audiothek gibt es als App fürs Smartphone und Tablet sowie als Web-Version für Notebooks und PCs unter ardaudiothek.de

