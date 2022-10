ARD Presse

ARD Dialogtag am 8. November: Im Austausch mit dem Publikum

Was hält uns zusammen? Bei ihrem Dialogtag am 8. November möchten die Macher:innen in der ARD erneut mit ihren Zuschauer:innen und Hörer:innen ins Gespräch kommen: Was erwarten die Menschen von der ARD? Welche Programme wünschen sie sich? Welche Rolle soll die ARD künftig in der Gesellschaft spielen? Der ARD Dialogtag 2022 ist Teil der diesjährigen Themenwoche 'WIR GESUCHT' vom 6. bis 12. November - und er ist die Fortsetzung des 2021 im Rahmen einer Bürgerbeteiligung gestarteten ARD Zukunftsdialogs.

Tom Buhrow, WDR-Intendant und ARD-Vorsitzender: 'Es ist gut und wichtig, dass wir mit dem Dialogtag an das anknüpfen, was wir mit dem ARD-Zukunftsdialog in den vergangenen beiden Jahren bereits gestartet haben. Einen Dialog mit den Menschen, für die wir das Programm machen. Ich lade deshalb alle Bürgerinnen und Bürger sehr herzlich ein, mit ARD-Verantwortlichen, Programmmacher:innen und den Redaktionen ins Gespräch zu kommen. Denn: Veränderungen können nur gelingen, wenn wir offen und ehrlich miteinander reden.'

Am 8. November wird es dafür ein bundesweites Dialogangebot geben, an dem neben Thomas Reutter, dem 'WIR GESUCHT'-Projektleiter, auch SWR-Intendant Kai Gniffke teilnimmt. Darüber hinaus werden die einzelnen Landesrundfunkanstalten den ganzen Tag über eigene Gesprächsrunden anbieten. Das sind zum Beispiel virtuelle Rundgänge oder auch Redaktionskonferenzen, an denen die Menschen teilnehmen können und wo sie die Moderator:innen und Programmmacher:innen treffen, die sie aus ihren regionalen Sendungen kennen.

Das sind die Angebote im Überblick:

SWR mit ARD aktuell: bundesweites Dialog-Format mit Kai Gniffke und Thomas Reutter, Moderation: Fatma Mittler-Solak

BR: trimediales Informationsangebot von BR24 (TV, Radio, digital) / BR Fernsehen 'Wir in Bayern': Austausch mit dem Publikum - inkl. 'Rundgang' via Handy ins Studio.

HR:

'hr ganz nah - Wir gesucht! Was hält uns zusammen?': hessenschau / hr1 und andere Redaktionen des Hessischen Rundfunks im Austausch mit dem Publikum

MDR:

Redaktionskonferenz 'Fakt ist ...' aus Magdeburg / Landesfunkhauskonferenz MDR Thüringen / Sendungs- und Programmauswertung MDR Zentrale Leipzig / MDR Sachsen-Spiegel Redaktionssitzung

Radio Bremen:

Bremen Eins - Blick hinter die Kulissen: redaktionelle Einblicke mit direktem Austausch mit den Gästen (Präsenzveranstaltung)

RBB: rbb24 Inforadio - Austausch von Programmleitung und Redakteur:innen von rbb24 Inforadio mit dem Publikum / radioeins-Wochensitzung / Brandenburg Aktuell: virtueller Rundgang durch die Redaktions- und Produktionsräume und Austausch mit Reporter:innen, Redakteur:innen und Redaktionsleitung

SWR: SWR Aktuell Baden-Württemberg: Besuch im Newsdesk im Funkhaus Stuttgart (Präsenz) / SWR Landesschau Baden-Württemberg: Einladung zu Zuschauerkritik - Diskussion des Publikums mit Programmmacher:innen / Führungen 'SWR Virtuell' mit persönlichem Austausch mit ARD-Korrespondent:innen

WDR: WDR-Newsroom-Themenkonferenz / WDR5-Tagesgespräch, Konferenz zur Vorbereitung der nächsten Sendung / Die Maus: Werkstattgespräch mit den Macher:innen

Eine Anmeldung zu den Dialogen ist bis zum 3. November 2022 online möglich:

https://www.swr.de/ard-themenwoche/der-ard-dialogtag-100.html,

Auch in den Sendegebieten vom NDR und SR haben Bürger:innen die Möglichkeit sich in die Programme einzubringen:

NDR

NDR Info: Redezeit zum ARD-Dialogtag, Call-in-Sendung mit Diskussionen zu den Ergebnissen der ersten Umfrage von #NDRfragt und dem Thema der TV-Sendung "Das Bürgerparlament", Thema: Verzicht, nicht mit mir!

SR

Parallel zum Dialogtag startet ein neues Online-Format: 'Deine Meinung zählt!'

Ausführliche Informationen zur Themenwoche 'Wir gesucht - was hält uns zusammen?': https://www.swr.de/ard-themenwoche

Der ARD-Zukunftsdialog:

https://ard-zukunftsdialog.de

