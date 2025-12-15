PM-International AG

PM-International erweitert Kinderpatenschaften auf 8.000 mit einer Spende von 2,88 Millionen Euro

Schengen (ots)

Die weltweite Unterstützung für Kinder in Not geht rapide zurück. Laut World Vision haben Regierungen und Institutionen weltweit die Mittel für Kinderhilfsprogramme um 16,3 Milliarden US-Dollar gekürzt. Dadurch wird Millionen besonders schutzbedürftiger Kinder der Zugang zu Nahrung, medizinischer Versorgung und Bildung erschwert.

Gleichzeitig baut PM-International sein Engagement über die eigene Charity-Stiftung PM We Care weiter aus.

Im Jahr 2026 wird das Unternehmen seine Partnerschaft mit World Vision erweitern und zusätzlich 1.400 Kinder unterstützen. Damit steigt die Gesamtzahl der Patenkinder unter PM-International auf 8.000. Zudem erhöht PM-International seine jährliche Spendensumme auf 2.880.000 Euro, um langfristige Entwicklungsprogramme in den Projektregionen nachhaltig zu stärken.

Oliver Müller, Manager Events & Projekte Philanthropie bei World Vision Deutschland, sagt: „Es ist eine herausfordernde Zeit für den humanitären Sektor – die Spenden sind um 17 % zurückgegangen. Am Ende geht es dabei nicht nur um Zahlen, sondern um Menschen! Umso wichtiger sind verlässliche Partner wie PM-International. Mit Ihrem herausragenden Engagement schenken wir weiterhin tausenden Menschen Hilfe und Hoffnung – dafür sind wir unglaublich dankbar.“

PM-International und seine Nahrungsergänzungs- und Kosmetikmarke FitLine arbeiten seit mehr als 20 Jahren mit World Vision zusammen und unterstützen acht gemeindebasierte Projekte, die den Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung, sauberem Wasser und Einkommensmöglichkeiten ermöglichen und Familien dabei helfen, ihre Lebenssituation nachhaltig zu verbessern.

Charity-Botschafterin Vicki Sorg ergänzt: „Wir können uns kaum vorstellen, was diese Kinder und ihre Familien durchmachen – und wie bedeutend unsere Unterstützung für sie ist. Mit jedem gekauften FitLine Produkt schenken unsere Teampartner und Kunden einem Patenkind eine Stunde Leben. Unsere Teampartner und Kunden sind starke Partner an unserer Seite – und wir wollen auch weiterhin ein starker Partner an der Seite von World Vision sein.“

Mit dieser Erweiterung kommt PM-International seinem nächsten Ziel näher, insgesamt 10.000 Patenkinder zu unterstützen.

Weitere Informationen unter: www.pm-international.com/pm-we-care/

Original-Content von: PM-International AG, übermittelt durch news aktuell