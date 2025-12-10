PM-International AG

FitLine x Paris Basketball: Leistung und Ergebnisse auf höchstem Niveau

Luxemburg/Paris (ots)

FitLine freut sich, eine neue Partnerschaft mit Paris Basketball bekanntzugeben – dem aktuellen französischen Meister und einem der führenden Basketballvereine Europas. Während das Team in der EuroLeague und auf nationaler Ebene auf Spitzenniveau spielt, wird FitLine offizieller Unterstützer und versorgt die Spieler die gesamte Saison mit hochwertiger Sportnahrung – auf und abseits des Spielfeldes.

„Paris Basketball steht für Ambition, Ergebnisse und Beständigkeit auf höchstem Niveau. Das sind auch die Werte, die FitLine auszeichnen“, erklärt Adrien Rincheval, Chief Sales Officer von PM-International, dem Unternehmen hinter den FitLine Produkten. „Beide Marken verfolgen den selben Anspruch: höchste Standards, starke Leistung und kontinuierlichen Fortschritt. Diese Partnerschaft verbindet Profisport und Premium-Nahrungsergänzung mit einem gemeinsamen Ziel: täglich das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.“

Professioneller Basketball stellt hohe Anforderungen. Lange Reisetage und intensive Spiele erfordern sorgfältige Vor- und Nachbereitungen. FitLine unterstützt das Team mit wissenschaftlich entwickelten Produkten, die in den Tagesablauf professioneller Athletinnen und Athleten passen und ihnen helfen, Bestleistungen zu erbringen.

„Diese Partnerschaft bedeutet mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Wir verbinden mit FitLine den Anspruch an Qualität und Leistung. FitLine ist nicht nur am Spieltag präsent, sondern ein täglicher Partner hinter den Kulissen, der das Team und den Club mit der Erfahrung aus jahrelanger Zusammenarbeit mit Sportlerinnen und Sportlern unterschiedlichster Disziplinen unterstützt“, sagt Jérôme de Chaunac, Chief Business Officer von Paris Basketball.

Mehr als 1.000 Spitzensportlerinnen und -sportler aus über 40 Nationen vertrauen auf FitLine Produkte. Als offizieller Partner zahlreicher Sportorganisationen und Nationalteams – darunter die ATP Tour im Herren-Profitennis, der Deutsche Eishockey-Bund (DEB), und viele weitere – unterstützt die Marke seit Jahrzehnten den Spitzensport. Die Produktsicherheit von FitLine ist ein zentraler Grund für den Erfolg bei Profis und ambitionierten Sportlern: Die meisten Produkte sind auf der Kölner Liste®, einer unabhängigen Prüfinstanz zur Sicherstellung sauberer Sporternährung.

Original-Content von: PM-International AG, übermittelt durch news aktuell