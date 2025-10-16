Rosenberger, Langer & Cie.

Rosenberger, Langer & Cie. will mit digitaler Vermögensverwaltung wachsen

Vermögensverwalter setzt auf Wealth-Management-Plattform von investify TECH

Neue Kundengruppen und stärkere Kundenbindung

Bad Soden/Köln/Wasserbillig (ots)

Der unabhängige Vermögensverwalter Rosenberger, Langer & Cie. setzt bei der Digitalisierung seines Geschäfts auf den Technologie- und Regulatorik-Provider investify TECH. Dessen Plattform soll sowohl weiteres Wachstum ermöglichen als auch die Kundenbindung stärken und Prozesse verschlanken.

"Für uns stellt der Weg in die Digitalisierung einen Meilenstein dar", erklärt Andreas Langer, Mitglied der Geschäftsführung von Rosenberger, Langer & Cie. (RL&C). "Mit 'RL&C NXT' wollen wir den nächsten Schritt der Geldanlage gehen. Mit dieser modernen, voll digitalisierten Vermögensverwaltung schlagen wir gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe: Wir wenden uns einer jüngeren, technikaffinen Zielgruppe zu, neue Kunden können unkompliziert online starten und bestehende Kunden haben jederzeit Einblick in ihren Vermögensstatus - und das schnell und übersichtlich. Das führt zu einer noch engeren Kundenbindung." Dass die digitalen Prozesse höchsten Sicherheits- und Datenschutzstandards entsprechen, versteht sich dabei von selbst, schließlich arbeitet man auf Basis der führenden Wealth-Management-Plattform im deutschsprachigen Raum, die von dem Technologie- und Regulatorik-Provider investify TECH zur Verfügung gestellt wird. Das Unternehmen ist seinerseits von der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF reguliert und kann daher regulatorische Aufgaben für RL&C übernehmen. "Das ermöglicht es uns, unsere Ressourcen voll für unsere Kunden und die Vermögensverwaltung einzusetzen", freut sich Langer. "Unsere Kunden stehen bei uns immer im Mittelpunkt. Daher ist uns die hohe Flexibilität der investify TECH-Plattform wichtig: Der Kunde soll selbst entscheiden können, ob er voll digital oder hybrid betreut werden möchte - alles ist möglich!"

"Eine moderne Vermögensverwaltung muss dem Anleger jeden Zugang ermöglichen, den er sich wünscht", sagt Dr. Harald Brock, Geschäftsführer von investify TECH. "Mit unserer Plattformlösung können wir das schnell, einfach und kostengünstig für unsere Kunden umsetzen. Dabei ist nicht nur das Frontend wichtig, also die Funktionen, die der Anleger sieht. Auch die Prozesse im Hintergrund sorgen dafür, dass die Abläufe für unser Partnerunternehmen deutlich schlanker und ressourcenschonender abgebildet werden."

Der Projektbeginn ist soeben erfolgt, und schon Ende des Jahres soll die neue digitale Lösung an den Start gehen.

Original-Content von: Rosenberger, Langer & Cie., übermittelt durch news aktuell