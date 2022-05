Bavaria Film GmbH

"Mein mit Abstand einschneidendstes Projekt": "Das Boot"-Star Franz Dinda im Interview zur dritten Staffel

Der Schauspieler Franz Dinda hat die Produktion der High-end-Serie "Das Boot" als sein "mit Abstand einschneidendste Projekt" bezeichnet. Anlässlich des Starts der 3. Staffel ab Samstag, 14. Mai auf Sky sagte Dinda zu "Bavaria Film - Das Magazin": "Das Glück, in einem so qualitativ hochwertigen Projekt so viel Zeit verbringen zu dürfen, ist durch nichts zu ersetzen." Über alle drei Staffeln hinweg kommt die Bavaria Fiction-Produktion auf mehr als 300 Drehtage.

Dinda, der in der Serie den Leitenden Ingenieur "LI" Robert Ehrenberg gibt, sagt, dass die Produktion "nicht nur eine klare Anti-Kriegs-Botschaft, sondern auch eine starke Friedensbotschaft" vermittelt. Vor dem Hintergrund des aktuellen Kriegs in der Ukraine habe sich die Tragweite von "Das Boot" noch verstärkt. "Seit Staffel 1 war es der Wunsch, dass 'Das Boot' keine Vorlage für feuchte Träume von rechtsgesinnten und rechtsaffinen Menschen ist. Es soll vielmehr einem jungen Publikum vor Augen führen, was Frieden für ein Privileg ist."

Im Interview spricht Dinda zudem darüber, was sein Lieblingsgeräusch am Set ist, warum er als 10-Jähriger schon eine Kettensäge bedienen konnte und wie sich Relevanz und Eskapismus miteinander vereinen lassen.

Zum gesamten Interview auf bavaria-film.de

"Das Boot", Staffel 3, läuft ab dem 14. Mai 2022 exklusiv bei Sky.

