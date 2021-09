3sat

"Meine Stimme zählt!": Eine Dokumentation aus der 3sat-Reihe "Einfach Mensch!"

Freitag, 1. Oktober 2021, 11.35 Uhr Erstausstrahlung Menschen mit Behinderung müssen Politik aktiv mitgestalten können. Indem sie sich zur Wahl stellen und vor allem, indem sie ihre Stimme abgeben. Nur so kann mehr Teilhabe durchgesetzt werden. Im Superwahljahr 2021 gehen Aila Wittig, Dwayne Hannemann und Sascha Ubrig zur Wahlurne. Alle drei haben eine Behinderung und wollen, dass sich etwas in der Politik ändert, denn von Chancengleichheit ist man in Deutschland noch weit entfernt, finden sie. 3sat zeigt "Einfach Mensch! Meine Stimme zählt!" am Freitag, 1. Oktober, 2021 um 11.35 Uhr in Erstausstrahlung. Sascha Ubrig ist der bundesweit erste hauptamtliche Interessenvertreter für Menschen mit Behinderung und arbeitet dafür hart. Ubrig hat eine Beeinträchtigung. Mit der Unterstützung seiner Assistentinnen und Assistenten gibt er in Seminaren sein Wissen weiter, besucht Politikerinnen und Politiker, wirbt für die Belange von Menschen mit Behinderung und fordert in Veranstaltungen mehr Teilhabe. Im Superwahljahr 2021 liegt ihm vor allem viel daran, dass alle Menschen mit Behinderung ihr Wahlrecht ausüben und sich trauen zu wählen. Urbig fordert schon seit vielen Jahren mehr Engagement der Politik bei der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Außerdem wirbt er auf zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen für mehr Inklusion und Teilhabe von Menschen mit und ohne Behinderung. Aila Wittig möchte Schauspielerin werden. Sie hat Trisomie 21 und konnte im Coronajahr 2020 keinen Schulabschluss mehr machen, weil sie in den Monaten vor Schulende lange krank war und der Unterricht oft ausfiel. Für Aila Wittig ist es wichtig, dass Menschen mit Beeinträchtigung die gleichen Chancen bekommen wie Menschen ohne Beeinträchtigung. Dafür möchte sie sich einsetzen. Eine Möglichkeit bieten politische Wahlen. Sie informiert sich über alle Wahlprogramme der Parteien und möchte im September 2021 ihre Stimme abgeben. Sie hofft, dass die Politik noch mehr für die Inklusion unternimmt. Dwayne Hannemann lebt mit einer Lernschwäche, er kam als Frühchen zur Welt. Er liebt Autos, Motorräder und die Busse der Berliner Verkehrsgesellschaft. Sein Traum wäre es, in den Betriebshallen der BVG zu arbeiten, doch auch hier gibt es Hürden. Das muss sich ändern, findet Dwayne Hannemann. Nicht nur, weil er dort gern arbeiten möchte, sondern weil seiner Ansicht nach allen Menschen mit Beeinträchtigung die gleichen Chancen offenstehen müssen wie Menschen ohne Beeinträchtigung. Auch er möchte mit seiner Stimme bei der Bundestagswahl 2021 vor allem mehr Inklusion in der Gesellschaft erreichen. In Wahl-Vorbereitungsseminaren lernen er und Aila Wittig, dass ihre Stimme zählt und sie mit der Stimmabgabe die Politik mitgestalten können. Und dass niemand wegen seiner Beeinträchtigung behindert werden darf. Den Video-Stream zur Sendung "Einfach Mensch! Meine Stimme zählt!" finden akkreditierte Journalist*innen im 3sat-Pressetreff unter: https://kurz.zdf.de/FylGp/ Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 – 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/einfachmensch Die Doku als Video-Stream: https://kurz.zdf.de/FylGp/ 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

