Deutsche Bischofskonferenz

Früherer Präsident des ZdK Hans Maier verstorben

Bonn (ots)

Der langjährige Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) und frühere bayerische Kultusminister, Prof. Dr. Hans Maier, ist heute (9. Juni 2026) verstorben. Von 1970 bis 1986 wirkte er als Minister und von 1976 bis 1988 führte er das ZdK. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Heiner Wilmer, würdigt das bis ins hohe Alter ungebrochene Engagement Maiers in einem Brief an die amtierende Präsidentin des ZdK, Dr. Irme Stetter-Karp. Wörtlich schreibt er: "Mit Professor Maier verlässt uns eine katholische Stimme, die unüberhörbar war und zwar Zeit seines Lebens. Der Verstorbene war eine prägende Persönlichkeit weit über die Kirche hinaus. Seine beeindruckende Intellektualität, sein feiner Humor und sein politischer Wille haben nicht nur die bayerische Staatsregierung geprägt, sondern auch das ZdK. Die politische Verantwortung des Laienkatholizismus hat er dabei ebenso deutlich zur Sprache gebracht wie die tiefe Verbundenheit mit der Kirche. Hans Maier war ein gläubiger Christ, überzeugter Katholik und zuverlässiger Staatsbürger."

Der wache Geist des Verstorbenen, die Begleitung der Entwicklung in Kirche und Gesellschaft mit einer präzisen analytischen Kraft und der Brückenbau zwischen Kirche und Welt seien unvergessen, schreibt Bischof Wilmer weiter. "Die Kirche in Deutschland ist Professor Maier dankbar für sein langjähriges, engagiertes und immer äußerst konstruktives Wirken. In durchaus stürmischen Zeiten des kirchlichen Lebens hat er mit Augenmaß und visionärer Kraft, mit Mut und theologischer Finesse um Positionen gerungen, auch und gerade mit der Deutschen Bischofskonferenz. Dabei war sein Stil stets davon geprägt, Lösungen zu suchen und nicht die Konfrontation, Aufeinander hören und nicht das lautstarke Urteil. Seine Umsicht und Voraussicht waren prägend für den deutschen Laienkatholizismus. Mit Überzeugungstalent, politischer Argumentationskraft und dem höflichen Respekt einem jeden Menschen gegenüber, hat Hans Maier auch schwierige Situationen zwischen dem Zentralkomitee und der Deutschen Bischofskonferenz in bewundernswerter Weise zu meistern gewusst", so Bischof Wilmer. Dazu gehöre auch die von ihm mit angestoßene Initiative zur Gründung der Schwangerenberatung Donum vitae.

Bischof Wilmer würdigte außerdem den Einsatz von Professor Maier als ZdK-Präsident für die von ihm verantworteten Katholikentage: "Allein fünf dieser Großveranstaltungen haben seine Handschrift getragen. Damit und mit seinen vielen öffentlichen Äußerungen hat Prof. Maier der katholischen Kirche in unserem Land eine Stimme verliehen. Sie ist nun verstummt, aber wir werden sie ehren und nicht vergessen."

Original-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuell