Deutsche Bischofskonferenz

Bischof Bätzing würdigt Bundeskanzlerin Angela Merkel

Bonn (ots)

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, würdigt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Angesichts der sich dem Ende entgegenneigenden Amtszeit dankt Bischof Bätzing in einem Brief an die Bundeskanzlerin für deren "unermüdlichen Dienst als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland". Er habe die hohe Verantwortung vor Augen, die Bundeskanzlerin Merkel über so viele Jahre "mit Weitblick und mit beeindruckender positiver Durchsetzungskraft getragen und gestaltet" habe. Als Christin sei es ihr mit einem christlich geprägten Wertefundament gelungen, "immer die Menschen in unserem Land und die weltweite Verantwortung unseres Landes im Blick" zu haben, so Bischof Bätzing.

"Bei allen unseren Begegnungen habe ich hohe Wertschätzung, Wissensdurst und das Suchen nach gemeinsamen Lösungsansätzen von Kirche und Staat für die anstehenden Probleme unseres Landes wahrgenommen", schreibt Bischof Bätzing. "Für alles Wohlwollen und die zuverlässige Partnerschaft - gerade auch bei schwierigen Themen - danke ich Ihnen sehr." Deutschland stehe heute - trotz der Herausforderungen der Migration seit 2015 und der Corona-Pandemie - stabil und mit Perspektive da. "Das ist nicht zuletzt Ihrem besonnenen, klaren und klugen Handeln zu verdanken. Mag es auch in der Corona-Pandemie für uns - aber sicher auch für Sie - nicht einfach gewesen sein, so haben wir letztlich stets zu guten Lösungen gefunden. Mein Dank für Ihren Einsatz in unserem Land verbindet sich mit dem Dank für Ihre visionäre Kraft, die Sie dem europäischen Projekt geschenkt haben", so Bischof Bätzing.

Auch die internationale Perspektive sei eng mit dem Namen der Bundeskanzlerin verbunden: "Wir sind Ihnen dankbar für alle friedens- und entwicklungspolitischen Initiativen, die in Ihrer Kanzlerschaft angestrebt und umgesetzt wurden. Ihre sensible Abwägung in ethischen Fragen gerade bei militärischen Konflikten nenne ich hier ebenso wie Ihren stets humanitären und vom Geist der Nächstenliebe geprägten Umgang mit Fragen der Migration." Deutschland könne erst in den nächsten Jahren wirklich ermessen, was Bundeskanzlerin Angela Merkel geleistet habe. Bischof Bätzing: "Bleiben Sie uns auch weiterhin gewogen und erheben Sie Ihre Stimme für das Wohl der Menschen in unserem Land, in Europa und in globaler Perspektive."

Original-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuell