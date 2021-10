Deutsche Bischofskonferenz

Einladung zur Online-Pressekonferenz - Vorstellung des ersten Klima- und Umweltschutzberichts der Deutschen Bischofskonferenz

Bonn (ots)

Zu den Themen Klima- und Umweltschutz erhebt die katholische Kirche nicht nur ihre Stimme, sondern praktiziert sie auch in ihren eigenen Verantwortungskontexten. Darüber gibt erstmalig ein Bericht Rechenschaft, der über den Stand des Schöpfungsengagements in den deutschen (Erz-)Bistümern informiert. Das Ergebnis ist in der neuen Arbeitshilfe mit dem Titel Unser Einsatz für die Zukunft der Schöpfung - Klima- und Umweltschutzbericht 2021 der Deutschen Bischofskonferenz (Arbeitshilfen Nr. 327) aufbereitet.

Der Bericht beschreibt im Überblick, wie die zentralen Handlungsbereiche Liturgie und Verkündigung, Bildung, Gebäudemanagement, Mobilität und nachhaltiges Wirtschaften zum Klima- und Umweltschutz beitragen. Außerdem werden die Aktivitäten in den einzelnen Bistümern und in katholischen Organisationen wie dem Deutschen Caritasverband, der Deutschen Ordensobernkonferenz (DOK), dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) und den weltkirchlichen Hilfswerken dargestellt. Ziel der Veröffentlichung ist unter anderem, einen vertieften Austausch über das kirchliche Schöpfungsengagement zwischen den verschiedenen eigenständigen Bistümern und Organisationen anzuregen.

Heute laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien zur Vorstellung des Berichts in einer Online-Pressekonferenz ein. Sie findet am 25. Oktober 2021 um 13.00 Uhr statt.

Als Gesprächspartner stehen zur Verfügung:

Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ (Hildesheim), Vorsitzender der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz,

Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck (Essen), ehemaliger Vorsitzender der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz,

Weihbischof Rolf Lohmann (Münster), Vorsitzender der Arbeitsgruppe für ökologische Fragen der Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen der Deutschen Bischofskonferenz.

Hinweise:

Interessierte Medienvertreter sind gebeten, sich für dieses Pressegespräch bis zum 21. Oktober 2021 um 12.00 Uhr bei der Pressestelle der Deutschen Bischofskonferenz mit einer formlosen E-Mail an pressestelle@dbk.de anzumelden. Danach erhalten sie den Einwahllink. Der Bericht wird am Tag der Pressekonferenz als pdf-Datei zur Verfügung gestellt.

