Presseeinladung zum Gottesdienst zum Beginn des Synodalen Weges am ersten Advent in München

Am ersten Advent (1. Dezember 2019) beginnt der Synodale Weg der Kirche in Deutschland. In den Domkirchen werden an diesem Tag eigene Synodalkerzen entzündet. Die Bibeltexte des Advents und der Weihnachtszeit, die vom Neuanfang und Aufbruch, vom Weg und vom Licht sprechen, begleiten den Synodalen Weg in seiner ersten Phase bis zur Auftaktversammlung am 30. Januar 2020 in Frankfurt am Main. Für die Gottesdienste in den Gemeinden stehen das Gebet für den Synodalen Weg und eigene Fürbitten sowie Liedvorschläge zur Verfügung, die ab sofort auf den Internetseiten www.dbk.de und www.zdk.de zu finden sind.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, und die Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Karin Kortmann, werden die Synodalkerze gemeinsam im Gottesdienst im Münchner Liebfrauendom am Sonntag, 1. Dezember 2019, um 10.00 Uhr entzünden. Kardinal Marx und Karin Kortmann gehören auch dem Präsidium des Synodalen Weges an.

Die Kolleginnen und Kollegen der Medien sind zu diesem Gottesdienst herzlich eingeladen. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit für O-Töne mit Kardinal Marx und Karin Kortmann (Ort: Erzbischöfliches Haus, Kardinal-Faulhaber-Straße 7, München, ca. 11.45 Uhr). Für den Münchner Liebfrauendom sind für das Fotografieren sowie Film- und Fernsehaufnahmen bestimmte Regeln zu beachten. Wir bitten alle Medienvertreter, sich für den Gottesdienst und die O-Töne per E-Mail (pressestelle@erzbistum-muenchen.de) zu akkreditieren. Die Pressestellen der Deutschen Bischofskonferenz und des ZdK werden an diesem Tag in München auch als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

