Der kompakte Škoda Elroq gewinnt bei der Wahl ‚BEST OF mobility‘ 2025 die Kategorie ‚Electric Cars – Mini and Compact‘

Weiterstadt

› Der neue Škoda Elroq setzt sich gegen 11 Wettbewerber durch

› Neue Trends im Fokus: Auszeichnung durch Huss-Verlag, Deloitte und IAA Mobility

› Zur Wahl standen wichtige Neuerscheinungen aus den Bereichen Mobilität, Konnektivität und Infrastruktur

Der Škoda Elroq überzeugt. Ein Expertengremium hat für das Fachmagazin ‚Vision mobility‘ aus dem Huss-Verlag die wichtigsten Neuheiten aus den Bereichen Mobilität, Konnektivität und Infrastruktur ausgewählt. Die Leser hatten anschließend das Wort und wählten den neuen Škoda Elroq bei der Wahl ‚BEST OF mobility‘ 2025 in der Klasse ‚Electric Cars – Mini and Compact‘ auf Platz eins.

Der Wettbewerb ‚BEST OF mobility‘ findet in diesem Jahr zum vierten Mal statt. Er ist eine Kooperation des Huss-Verlages mit dem Beratungsunternehmen Deloitte und der IAA Mobility. Die Vorauswahl trifft ein Expertengremium, das sich zum Ziel gesetzt hat, immer auch aktuelle Trends zu berücksichtigen. Das Ergebnis gibt Aufschluss darüber, welche Marken in der Wahrnehmung der Fuhrparkleiter und Mobilitätsexperten am höchsten stehen.

Insgesamt standen 93 Fahrzeuge oder wichtige Neuerungen aus den Bereichen Mobilität, Konnektivität und Infrastruktur zur Wahl. Sie waren aufgeteilt in neun Kategorien. In der Klasse ‚Electric Cars – Mini and Compact‘ waren 12 Fahrzeuge nominiert. Am Ende überzeugte der Škoda Elroq und vereinte in seiner Klasse die meisten Stimmen auf sich. Das moderne Design sowie verschiedene Leistungsstufen, Antriebsarten und Batteriegrößen kombiniert mit hoher Reichweite, moderner Sicherheitstechnologie und viel Platz zu einem fairen Preis sprechen für das neue kompakte batterieelektrische SUV.

Die Preisverleihung fand im Rahmen der IAA Mobility 2025 in München statt.

