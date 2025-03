Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda Superb: Vor 90 Jahren startete die Produktion des ersten Modells mit dem legendären Namen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mladá Boleslav (ots)

› März 1935: Škoda beginnt mit der Serienfertigung des historisch ersten Superb und stellt davon in 15 Jahren 890 Personenwagen sowie 1.630 Militärversionen her

› Technische Innovation: Der Ur-Superb wies ein fortschrittliches Fahrwerk, hydraulische Bremsen und eine damals wegweisende 12-Volt-Bordelektrik auf

› Neuauflage 2001: Škoda kehrt mit dem Superb in die obere Mittelklasse zurück; geräumiger Innenraum sowie moderne Sicherheits- und Komfortmerkmale

› Vierte Generation der Neuzeit: Der aktuelle, als Limousine und Combi erhältliche Superb ist auch als Plug-in-Hybridvariante (Škoda Superb iV 1,5 TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,3 – 0,5 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 16,1 – 18,7 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,1 – 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 8 – 11 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B – B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): C – D, Škoda Superb Combi iV 1,5 TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,2 – 0,6 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 14,6 – 20,9 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 4,6 – 6,3 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 5 – 14 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B – B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): C – E) mit bis zu 120 Kilometer rein elektrischer Reichweite verfügbar.

Vor 90 Jahren begann Škoda Auto im Werk Mladá Boleslav mit der Produktion des ersten Superb. Das Modell stieg schnell zum Synonym für komfortables, ruhiges und dynamisches Autofahren auf, sogar auf den damals oft schlechten Fahrbahnbelägen. Es beeindruckte durch einen geräumigen Innenraum, der bis zu sieben Sitzplätze aufwies, durch seine reichhaltige Ausstattung und die herausragende Verarbeitung. 1949 endete die Produktion des historischen Superb. 2001 kehrte der legendäre Name mit der ersten Auflage des modernen Škoda Superb zurück. Mittlerweile bietet Škoda dieses Modell in vierter Generation an. Der Superb steht als Limousine mit bis ans Dach reichender Heckklappe oder Combi sowie mit einer großen Bandbreite an Benzin-, Diesel, Mild-Hybrid- (Škoda Superb Limousine 1,5 TSI mHEV DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,1 – 6,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 117 – 142 g/km; CO2-Klasse: D – E), Škoda Superb Combi 1,5 TSI mHEV DSG 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,1 – 6,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 117 – 142 g/km; CO2-Klasse: D – E) und Plug-in-Hybridantrieben zur Wahl. Die Plug-in-Hybridversionen Superb iV und Superb Combi iV ermöglichen eine rein elektrische Reichweite von bis zu 120 Kilometern. Zudem haben Kunden die Wahl zwischen Front- und Allradantrieb.

1934–1949: technische Innovation und Fortschritt

Im Frühjahr 1934 stellte Škoda eine neue Fahrzeuggeneration vor, die sich durch ein Zentralrohrahmenchassis und Einzelradaufhängung auszeichnete. Im Oktober desselben Jahres entschied das Unternehmen, sein neues Flaggschiff für die anspruchsvollsten Kunden ‚Superb‘ zu nennen. Die Serienfertigung in Mladá Boleslav startete im März 1935. Das erste Modell, der Škoda 640 Superb, wurde von einem Reihensechszylindermotor mit 40,5 kW (55 PS) Leistung angetrieben. Von Beginn an verfügte der Superb über hydraulische Bremsen und eine damals hochmoderne 12-Volt-Elektrik. Das Highlight der Modellreihe bildete das 4,0 Liter große V8-Aggregat mit 70,7 kW (96 PS). Der Superb bot großzügig bemessenen Raum für bis zu sieben Passagiere und ihr Gepäck. Er war in einer Vielzahl von Radständen und Varianten erhältlich, auch mit individuell geschneiderten Karosserien und in offener Version. Bis zum Produktionsende 1949 verließen rund 890 Personenwagen und 1.630 Militärversionen das Werk – darunter auch eine einzigartige 4×4-Version.

Die Superb-Tradition der Neuzeit: vier Generationen voller Innovation

Der Superb steht idealtypisch für den Wandel, den Škoda in seiner jetzt 130 Jahre langen Unternehmensgeschichte durchlaufen hat und durchläuft. Der Modellname erlebte nach 50 Jahren Pause im September 2001 sein Comeback in Form der ersten modernen Generation des Škoda Superb. Die Stufenhecklimousine überzeugte mit überdurchschnittlich großem Raumangebot und startete mit Motoren in Leistungsstufen von 85 kW (115 PS) bis 142 kW (193 PS). Als Topmodell fungierte der 2,8-Liter-V6 mit Tiptronic-Automatikgetriebe und Bi-Xenon-Hauptscheinwerfern, die der Sicherheit und dem Reisekomfort entgegenkamen.

Die folgenden Generationen, die 2008, 2015 und zuletzt 2023 debütierten, führten die Superb-Tradition weiter. In der zweiten Auflage erschien die praktische Limousine mit praktischer, bis ans Dach reichender Heckklappe sowie erstmals auch ein Combi. Hinzu kamen noch kraftvollere und zugleich effiziente Antriebe sowie eine umfassende Serienausstattung. Die dritte Generation knüpfte nahtlos an diese Entwicklung an und vereinte fortschrittliche Technologien mit innovativem Design.

Mit jeder Generation nahm die Beliebtheit des Superb zu: Von dem zwischen 2001 und 2008 gebauten ersten Modell lieferte Škoda 137.000 Einheiten aus. Der 2008 vorgestellte Nachfolger, der erstmals als Limousine und Combi zur Wahl stand, erzielte 618.000 Auslieferungen, wobei 65 Prozent der Kunden sich für die Limousine entschieden. 2015 startete die dritte Generation und setzte die Wachstumskurve weiter fort. Unter den 805.000 ausgelieferten Fahrzeuge befanden sich 56 Prozent Kombiversionen.

Auch in seiner aktuellen vierten Generation setzt der Superb neue Maßstäbe. In Kombination mit den Karosserieversionen Combi und Limousine mit großer Heckklappe stehen Benzin-, Diesel, Mild-Hybrid- sowie Plug-in-Hybridantriebe zur Wahl. Seit dem Verkaufsstart vor rund anderthalb Jahren haben sich bereits 65.000 Kunden für einen aktuellen Superb entschieden. Die neueste Plug-in-Hybridvariante ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von bis zu 120 Kilometern. Ausgestattet mit modernsten Technologien, nachhaltigen Materialien und smarten Lösungen wie den Smart Dials ist der jüngste Superb geschaffen für eine moderne Mobilität.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell