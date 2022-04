Skoda Auto Deutschland GmbH

Ariane Kilian wird zum 1. Juli 2022 neue Leiterin Kommunikation bei ŠKODA AUTO

Mladá Boleslav (ots personal) -

› Ariane Kilian folgt auf Jens Katemann, der zum 1. Juli 2022 neuer Leiter der Kommunikation Marke Volkswagen Pkw sowie der Markengruppe Volumen wird

› Kilian verantwortete bisher die Kommunikation des Konzernressorts Technik und Volkswagen Group Components

› Sie berichtet an den neuen Vorstandsvorsitzenden von ŠKODA AUTO, Klaus Zellmer

Ariane Kilian übernimmt zum 1. Juli 2022 die Leitung der Kommunikation bei ŠKODA AUTO. Sie folgt auf Jens Katemann, der zum 1. Juli 2022 neuer Kommunikationschef der Marke Volkswagen Pkw sowie der Markengruppe Volumen wird. Kilian verantwortete bisher die Kommunikation des Konzernressorts Technik und Volkswagen Group Components und wird zukünftig an den neuen Vorstandsvorsitzenden von ŠKODA AUTO, Klaus Zellmer, berichten.

Ariane Kilian ist gelernte Journalistin. Nach ihrer Grundausbildung an der Kölner Journalistenschule für Politik und Wirtschaft und Volontariat bei Burda Media arbeitete sie als Redakteurin in Magazin und Tageszeitung und als Pressereferentin im Deutschen Bundestag. 2007 folgte der Einstieg bei Volkswagen mit verschiedenen Leitungsfunktionen in Kommunikation und Außenbeziehungen. Seit 2015 verantwortet sie die Kommunikation der Volkswagen Group Components und seit 2021 des neuen Konzernressorts Technik mit den zusätzlichen Verantwortungsbereichen Batterie und Laden & Energie. Ab 2015 baute sie außerdem ehrenamtlich die Volkswagen Konzern Flüchtlingshilfe auf und leitete diese bis 2020.

Jens Katemann hat an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster Sozialwissenschaften, Wirtschaftspolitik und Sportwissenschaften studiert. Nach einem Volontariat bei der Verlagsgruppe Handelsblatt begann er seine berufliche Karriere als Redakteur bei dem deutschen Automagazin auto motor und sport. Von 2006 bis 2009 war er Ressortleiter des Magazins bevor er 2009 die Chefredaktion von AUTOStrassenverkehr übernahm. Drei Jahre später wurde er zum Chefredakteur von auto motor und sport ernannt. Seit April 2017 leitet Jens Katemann die Kommunikation von ŠKODA AUTO in Mladá Boleslav. Ab dem 1. Juli 2022 übernimmt er die Leitung der Kommunikation der Marke Volkswagen Pkw in Wolfsburg und wird zugleich Kommunikationschef der Markengruppe Volumen.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell