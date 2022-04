Skoda Auto Deutschland GmbH

Nilam Farooq testet den neuen ŠKODA KAROQ – Testimonial begeistert von Platz, Technik und mehr

Weiterstadt (ots)

› Deutsche Schauspielerin erlebte den neuen KAROQ live in Porto

› Aufgefrischtes Kompakt-SUV punktet mit selbstbewusstem Design, effizienten Motoren, neuen Technologien und State-of-the-Art-Assistenzsystemen

› Modernste Konnektivität: Infotainmentsysteme mit bis zu 9,2 Zoll großem Touchdisplay und Gestensteuerung, Virtual Cockpit sowie clevere MyŠKODA App

Schauspielerin Nilam Farooq hat den neuen ŠKODA KAROQ bei der Fahrzeugpräsentation in Portugal aus nächster Nähe kennengelernt. Die Berlinerin überzeugte sich bei einer Probefahrt von den vielen Qualitäten des aufgewerteten Kompakt-SUV: vom großzügigen Platzangebot über eine große Auswahl an Komfortmerkmalen bis zu modernen Infotainmentsystemen. Ab sofort tritt Nilam Farooq als Testimonial für die Marke auf.

Nilam Farooq besetzte unter anderem die Hauptrolle im 2021 veröffentlichten Kinofilm ,Contra‘. Zudem zählte sie von 2013 bis 2019 zum festen Ermittlerteam von ,SOKO Lepizig‘. Aktuell tritt sie in der Komödie ,Eingeschlossene Gesellschaft‘ von Regisseur Sönke Wortmanns auf der großen Leinwand auf. Bei der Fahrzeugvorstellung im portugiesischen Porto hatte Nilam Farooq ihren ersten Auftritt als offizielles ŠKODA Testimonial. Dabei nutzte sie die Gelegenheit, sich selbst von den Qualitäten das neuen ŠKODA KAROQ zu überzeugen. ŠKODA hat das seit 2017 erfolgreiche Kompakt-SUV nun durch ein frisches Design, neue effiziente Motoren der EVO-Generation und neue Komfortdetails weiter aufgewertet. Zudem bietet der Hersteller im überarbeiteten ŠKODA KAROQ neue Assistenzsysteme wie zum Beispiel Parklenkassistent, Area-View-System und das Fahrerassistenzsystem Traveller.

Das Platzangebot fällt ŠKODA typisch sehr großzügig aus. „Der ŠKODA KAROQ bietet viel Platz und Komfort, auch für meine Mitreisenden“, sagt Nilam Farooq. „Er ist für mich nicht nur das perfekte Auto für meinen Alltag in der City, sondern auch auf Reisen ist er ein toller Begleiter mit viel Stauraum für Koffer, Taschen und all meine Essentials.“ Besonders clever: Mit dem optional verfügbaren, variablen Sitzkonzept VarioFlex lassen sich die drei Rücksitze im Verhältnis 40:20:40 verstellen. Sie können sogar komplett herausgenommen werden, dann wächst das ohnehin große Kofferraumvolumen von 521 auf bis zu 1.810 Liter.

Auch in puncto Infotainment hat der neue KAROQ viel zu bieten. Die modernen Infotainmentsysteme basieren auf der dritten Generation des Modularen Infotainment-Baukastens des Volkswagen Konzerns und bieten bis zu 9,2 Zoll große Touchdisplays. Je nach Ausstattung lässt sich das System via Tasten, Berührung, Gesten oder Sprachassistentin Laura steuern. „Ein virtuelles Cockpit, das zweiteilige, elektrische Panoramadach und die fortschrittlichen Konnektivitätsfunktionen machen das Fahren im KAROQ für mich noch angenehmer. Ich bin viel unterwegs und daher sind mir neben dem Komfort auch smarte Technologien und Features sehr wichtig“, so Nilam Farooq. Dank einer integrierten eSIM können Fahrer jederzeit auf die mobilen Online-Dienste von ŠKODA Connect(1) zugreifen. So zeigt zum Beispiel die MyŠKODA App auf dem Smartphone die aktuelle Position des Fahrzeugs an – praktisch, um zum Beispiel den Parkplatz in Porto wiederzufinden. „Ob in Berlin, Porto oder einer anderen Metropole, eines steht fest: Farooq fährt leidenschaftlich gerne KAROQ!“, lacht die Schauspielerin.

(1) Unter ŠKODA Connect sind Funktionen von Infotainment Online und Care Connect erhältlich. Die Dienste sind teilweise kostenpflichtig und ihre Verfügbarkeit ist abhängig vom Land und vom Mobilfunkempfang. Registrierung bei der ŠKODA AUTO a.s. erforderlich, außer für eCall. Nutzung von Infotainment Online nur mit ŠKODA Navigationssystem. Care Connect (Remote Access) wird mit der MyŠKODA App gesteuert, wofür ein Smartphone (iOS oder Android) mit Internetzugang benötigt wird. Nähere Informationen zu ŠKODA Connect erhalten Sie bei Ihrem ŠKODA Partner und unter www.skoda-auto.de/connect.

