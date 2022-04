Skoda Auto Deutschland GmbH

ŠKODA AUTO als Sponsor hautnah bei Vorbereitungen zur IIHF-Eishockey-WM dabei

Weiterstadt

› ŠKODA unterstützt die deutsche Nationalmannschaft bei den Testspielen im Vorlauf zur IIHF-Weltmeisterschaft 2022

› Besucher können an den Spielstätten die neuen Modelle der Marke erleben

› Seit 2017 tritt ŠKODA als Premium- und Fahrzeugpartner des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) auf

› Bei der diesjährigen Eishockey-WM vom 13. bis 29. Mai in Finnland feiert der Autohersteller 30-jähriges Jubiläum im WM-Sponsoring

ŠKODA AUTO Deutschland mobilisiert die kommenden Länderspiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Nach den ersten beiden Partien gegen Tschechien in Chomutov stehen für das Team von Bundestrainer Toni Söderholm fünf weitere Begegnungen in Rosenheim, Dresden und Schwenningen an, die der Vorbereitung auf die IIHF-Eishockey-WM im Mai dienen. ŠKODA ist an den Spielstätten mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm mit von der Partie und stellen unter anderem aktuelle Produkt-Highlights der Marke aus.

Die ersten WM-Testspiele fanden noch auf tschechischem Boden und passenderweise gegen die Tschechische Republik statt. Am 21. und 23. April folgen für den Kader des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) die Partien gegen die Schweiz im bayrischen Rosenheim. Am 29. und 30. April läuft die deutsche Nationalmannschaft in Dresden gegen die slowakische Auswahl auf. Am 8. Mai folgt das abschließende WM-Testspiel gegen Österreich in Schwenningen.

Als langjähriger Partner des DEB tritt ŠKODA auch im Rahmen dieser vorbereiteten Länderspiele prominent als Sponsor auf. So ziert das Markenlogo bei Heimländerspielen die Eisfläche und die Mannschaftskleidung des deutschen Kaders trägt den ŠKODA Schriftzug. Darüber hinaus stattet ŠKODA die DEB-Offiziellen mit Fahrzeugen aus.

Für die Besucher vor Ort in Rosenheim, Dresden und Schwenningen steht ein vielfältiges Rahmenprogramm bereit. Im Mittelpunkt stehen dabei die neuesten Modell-Highlights der Marke ŠKODA, die die Gäste live entdecken können.

Die diesjährige Eishockey-Weltmeisterschaft beginnt am 13. Mai. Austragungsstätten sind Helsinki und Tampere in Finnland. Das deutsche Team um Trainer Toni Söderholm tritt in der Eröffnungspartie am 13. Mai gegen Kanada an.

ŠKODA AUTO Deutschland seit 2017 Partner des DEB

Seit 2017 pflegt ŠKODA AUTO Deutschland eine Partnerschaft mit dem Deutschen Eishockey-Bund und stellt beispielsweise den DEB-Offiziellen 21 Fahrzeuge zur Verfügung. Im Rahmen der DEB-Länderspiele ist ŠKODA auf allen Kommunikationskanälen vertreten. Zudem ziert das Markenlogo den Mittelkreis beim Deutschland Cup und bei allen Heimländerspielen.

Die Partnerschaft zwischen ŠKODA und Eishockey beruht auf einer langen Tradition: Seit 1993 steht ŠKODA AUTO bei der jährlich ausgetragenen Eishockey-Weltmeisterschaft der International Ice Hockey Federation (IIHF) als offizieller Hauptsponsor im Rampenlicht. Dafür erhielt der tschechische Hersteller einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde für das längste Hauptsponsoring einer Weltmeisterschaft in der Sporthistorie. Bei der IIHF Eishockey-WM 2022 tritt ŠKODA zum 30. Mal in Folge als Hauptsponsor auf.

