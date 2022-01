Skoda Auto Deutschland GmbH

ŠKODA AUTO beruft Meredith Kelly zur neuen Leiterin des weltweiten Marketings

Bild-Infos

Download

Mladá Boleslav (ots)

› Meredith Kelly verantwortet ab Januar 2022 die Steuerung der weltweiten Marketingaktivitäten

› Langjährige internationale Erfahrung in verschiedenen Unternehmen

› Zuletzt verantwortlich für die Marketingaktivitäten der Marke Volkswagen in Südafrika

ŠKODA AUTO hat Meredith Kelly im Januar 2022 zur Leiterin des weltweiten Marketings berufen. Kelly hat langjährige Erfahrung im internationalen Marketing und war zuletzt verantwortlich für die Marketingaktivitäten der Marke Volkswagen in Südafrika.

Meredith Kelly arbeitet seit Oktober 2015 für den Volkswagen Konzern und verantwortete zuletzt die Marketingaktivitäten der Marke Volkswagen in Südafrika. Zuvor war die studierte Kauffrau mit einem Abschluss in Business Finance für verschiedene internationale Unternehmen in der Konsumgüterbranche tätig. Als Marketingexpertin hatte sie verschiedene Managementpositionen in Südafrika und im Vereinigten Königreich inne und war dabei für unterschiedliche Produktkategorien zuständig. Sie leitete Kampagnen in Afrika, im Mittleren Osten sowie in Zentral- und Osteuropa.

Martin Jahn, ŠKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing, betont: „Meredith Kelly ist mit ihrer langjährigen internationalen Marketingerfahrung bei Unilever, Colgate Palmolive und Mondelēz sowie im Volkswagen Konzern genau die Richtige für die Aufgabe. Ich bin davon überzeugt, dass sie gemeinsam mit ihrem Team das weltweite Marketing von ŠKODA AUTO auf das nächste Level heben wird. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche ihr viel Erfolg.“

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell