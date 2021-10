Skoda Auto Deutschland GmbH

Achtes ŠKODA Azubi Car nimmt erste Formen an

› 25 Berufsschüler entwickeln in diesem Jahr eine Rallye-Version des Crossovers ŠKODA KAMIQ

› Auszubildende entwerfen im ŠKODA Design erste Skizzen ihres Traumautos

› Jährliches Projekt der ŠKODA Academy kooperiert erstmals mit ŠKODA Motorsport

Das achte ŠKODA Azubi Car nimmt Formen an. Nachdem das Projekt durch die COVID-19-Pandemie verzögert gestartet ist, haben sich 25 Auszubildende der ŠKODA Berufsschule für den Bau einer Rallye-Version des ŠKODA KAMIQ entschieden. Im Rahmen eines Besuchs bei ŠKODA Design entwarfen die Auszubildenden erste Skizzen ihres ganz persönlichen Traumautos, das sie von der anfänglichen Idee bis zum fertigen Fahrzeug selbst entwickeln und bauen werden. Erstmals kooperiert das Projekt der ŠKODA Academy dabei mit ŠKODA Motorsport. Auch für den ŠKODA KAMIQ ist die diesjährige Auflage des Projekts etwas Besonderes: Er debütiert in der Rolle des Azubi Cars.

Insgesamt 25 Auszubildende der ŠKODA Berufsschule nehmen am diesjährigen ŠKODA Azubi Car-Projekt teil und feiern bei der achten Auflage direkt zwei Premieren. Nach ihrer Entscheidung, eine Rallye-Version des ŠKODA KAMIQ zu bauen, kooperieren die Berufsschüler nun zum ersten Mal in der Geschichte des Azubi Cars mit ŠKODA Motorsport. Ein weiteres Novum ist die Wahl des kompakten Crossover-Modells KAMIQ als Basis für das diesjährige Konzeptfahrzeug. Traditionell erhalten die Nachwuchskräfte am ŠKODA Stammsitz in Mladá Boleslav Unterstützung von Ingenieuren und erfahrenen Mitarbeitern aus den Bereichen Technische Entwicklung, Design und Produktion.

Direkt zu Beginn fertigten die Auszubildenden bei ŠKODA Design mit großem Engagement und viel Kreativität die ersten Entwürfe und Skizzen ihres Traumautos an. Dabei unterstützte sie Oliver Stefani, Leiter ŠKODA Design und sein Team. „Die Rallye-Version des KAMIQ hat ganz besondere Herausforderungen an die Kreativität der Auszubildenden gestellt. Sie haben viele großartige Ideen zu Papier und in das Projekt eingebracht“, betont Stefani.

Jiří Hadaščok, Koordinator Exterieurdesign bei ŠKODA AUTO, gab den Berufsschülern ebenso wertvolle Tipps wie seine Kollegen: „Die Berufsschüler haben ausgezeichnete Arbeit geleistet. Die Entwürfe spiegeln ihre Kreativität und ihre große Leidenschaft für das Projekt wider“, sagt er. Auch Auszubildende Adéla Nešněrová ist begeistert: „Unser Besuch bei ŠKODA Design war ein echtes Erlebnis. Wir haben von den erfahrenen Designern wertvolle Ratschläge bekommen, außerdem hat unser Traumauto mit ihrer Unterstützung schon sehr konkrete Formen angenommen.“

Die Auszubildenden fertigten Exterieur- und Interieurskizzen des nächsten ŠKODA Azubi Cars an. Der Entwurf zeigt ein Fahrzeug mit ganz besonderem Rennsportcharakter, bei dessen Entwicklung auch Experten von ŠKODA Motorsport die Auszubildenden unterstützen. Diese erstmalige Kooperation im Rahmen des Azubi Car-Projekts steht im Zeichen des 120-jährigen Jubiläums von ŠKODA Motorsport und ist eine Hommage an die zahlreichen Rennsporterfolge der tschechischen Marke.

Bereits seit 2014 dürfen Berufsschüler der ŠKODA Berufsschule in Mladá Boleslav jedes Jahr ein spektakuläres Konzeptfahrzeug planen, entwickeln und selbst bauen. Zunächst entstand der CITIJET auf Basis des ŠKODA CITIGO. Ein Jahr später folgte der FUNSTAR, ein Pick-up des ŠKODA FABIA. Das Coupé ATERO basierte 2016 auf dem RAPID SPACEBACK. Für die Konstruktion des elektrischen ELEMENT stand 2017 erneut der CITIGO Pate. 2018 entwarfen die Studierenden den SUNROQ, eine Cabrio-Version des SUV KAROQ, ein Jahr später folgte die spektakuläre Pick-up-Studie MOUNTIAQ auf Basis des ŠKODA KODIAQ. Für Azubi Car Nummer sieben nahmen sich die Auszubildenden erstmals eines SCALA an. Sie verwandelten das Kompaktmodell in den emotionalen Spider SLAVIA und erinnerten mit der Namensgebung im Jubiläumsjahr des Automobilherstellers an die Ursprünge des Unternehmens im Jahr 1895. Die Azubi Cars bieten neben spektakulären Konzepten immer wieder auch neuartige Details und stehen damit ganz in der ŠKODA typischen ,Simply Clever‘-Tradition. SUNROQ und MOUNTIAQ waren 2020 in einer themenbezogenen Sonderausstellung im ŠKODA Pavillon in der Autostadt in Wolfsburg zu sehen.

Das Azubi Car-Projekt der ŠKODA Berufsschule in Mladá Boleslav ist einzigartig in der Tschechischen Republik und bietet den Fachkräften von morgen die Chance, in Zusammenarbeit mit Produktion, Design und anderen Fachbereichen ihre Fähigkeiten besonders unter Beweis zu stellen. So bekommen die Azubis Einblicke in alle relevanten Unternehmensbereiche. Sie lernen, im Team und projektbezogen zu arbeiten, Planung und praktische Umsetzung zu verbinden sowie ihre Arbeiten vor Vorstandsmitgliedern zu präsentieren. Das jährliche Azubi Car ist eines der wichtigsten Projekte für die ŠKODA Academy und stellt die hohe Qualität der Ausbildung an der seit 1927 bestehenden Berufsschule in Mladá Boleslav eindrucksvoll unter Beweis.

