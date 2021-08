Skoda Auto Deutschland GmbH

Drei ŠKODA Teams auf dem Podium beim Europameisterschaftslauf Barum Czech Rallye Zlín

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Zlín/Mladá Boleslav (CZE) (ots)

› Mit seinem zehnten Sieg in Zlín sichert sich Jan Kopecký im ŠKODA FABIA Rally2 evo vorzeitig seinen achten Titel in der Tschechischen Rallye-Meisterschaft

› Andreas Mikkelsen, im ŠKODA FABIA Rally2 evo erstmals mit Beifahrer Jonas Andersson unterwegs, erobert mit Rang zwei die Tabellenspitze in der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC)

› Filip Mareš/Radovan Bucha komplettieren als Dritte in einem weiteren ŠKODA FABIA Rally2 evo das Podium

Bei der Barum Czech Rally Zlín eroberten ŠKODA Teams die ersten drei Plätze. Die Traditionsveranstaltung zählte in diesem Jahr sowohl zur FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC) als auch zur Tschechischen Rallye-Meisterschaft (MČR). Den Sieg sicherten sich ŠKODA Motorsport Testfahrer Jan Kopecký (CZE) und Copilot Jan Hloušek (CZE) vom Agrotec ŠKODA Rally Team. Damit eroberte Kopecký vorzeitig zum achten Mal den Titel des Tschechischen Rallye-Meisters. Der Ausfall des bis dahin Gesamtführenden Eric Cais in der letzten Wertungsprüfung machte den Weg frei für Kopeckýs zehnten Sieg bei dieser Rallye. Mit Rang zwei übernahm ŠKODA Markenkollege Andreas Mikkelsen aus dem von ŠKODA Motorsport unterstützten Team Toksport WRT die Führung in der FIA Rallye-Europameisterschaft (ERC). Der Norweger ging erstmals mit Jonas Andersson (SWE) als Beifahrer im ŠKODA FABIA Rally2 evo an den Start. Filip Mareš/Radovan Bucha (CZE/CZE) vom Laureta Auto Team ŠKODA komplettierten das Podium. Insgesamt fuhren acht Crews im ŠKODA FABIA Rally2 in die Top Ten.

Die Barum Czech Rally Zlín ist das Saison-Highlight der Tschechischen Rallye-Meisterschaft und zählte wie bereits in den Vorjahren erneut zur FIA Rallye-Europameisterschaft. Neben der tschechischen Rallye-Elite bereicherte somit auch das ERC-Teilnehmerfeld die Starterliste. Für den neunmaligen Zlín-Sieger Jan Kopecký aus dem Agrotec ŠKODA Rally Team stand vor allem die maximale Punkteausbeute im Kampf um die Tschechische Fahrerkrone im Fokus. Markengefährte Andreas Mikkelsen peilte beim vierten von insgesamt acht ERC-Läufen die Gesamtführung in dem hart umkämpften europäischen Rallye-Championat an.

Jan Kopecký und Beifahrer Jan Hloušek führten das Feld im ŠKODA FABIA Rally2 evo nach der ersten Etappe an. Diese erwies sich für die Crews vor allem aufgrund der unvorhersehbaren Straßenverhältnisse als echte Herausforderung. Der Mix aus feuchten und nassen Passagen in den Wäldern sowie mit losem Schotter und Matsch gespickten Kurven gestalteten die Reifenwahl auf den schnellen Asphaltstraßen extrem schwierig. Der erste Favorit, der diesen Verhältnissen zum Opfer fiel, war Dominik Stříteský im ŠKODA FABIA Rally2 evo. Das junge Nachwuchstalent hatte sein Potenzial zuletzt mit Platz zwei bei der Bohemia-Rallye erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die Barum Czech Rally Zlín endete für Stříteský jedoch schon auf der zweiten Wertungsprüfung (WP): Nach einem Sprung verlor er die Kontrolle über seinen Turbo-Allradler, kam von der Piste ab und musste aufgeben.

Am Samstagabend erwartete die Lenkradartisten ein besonderer Härtetest im Dunkeln: der zweite Durchgang über die berühmt-berüchtigte, rund 19 Kilometer lange Wertungsprüfung ,Pindula‘. Andreas Mikkelsen fuhr auf Nummer sicher und beendete die erste Etappe auf Rang drei. ŠKODA Markenkollege Jan Kopecký lieferte sich unterdessen mit Ford-Pilot Eric Cais ein packendes Duell um die Führung. Der tschechische Routinier lag nach der letzten Samstagsprüfung nur 2,1 Sekunden hinter seinem 22-jährigen Landsmann. „Ich wollte kein unnötiges Risiko eingehen. Morgen ist noch ein langer Tag“, betonte der siebenfache Tschechische Meister Kopecký.

Am Sonntag warteten sechs weitere WP auf die Teams. Jan Kopecký steuerte seinen ŠKODA FABIA Rally2 evo sicher über die Prüfungen und hätte mit seiner fehlerfreien Fahrt souverän den zweiten Gesamtplatz erobert. Doch auf der letzten Wertungsprüfung unterlief dem Führenden Cais ein folgenschwerer Fehler: Er kam von der Strecke ab, überschlug sich und musste die Rallye aufgeben. Somit war der Weg für Kopecký frei: Er trug sich zum zehnten Mal in die Siegerliste der Barum Czech Rally Zlín ein und sicherte sich vorzeitig den Titel in der Tschechischen Rallye-Meisterschaft. „Für Eric tut es mir leid – er hätte den Sieg wirklich verdient. Es war eine schwierige Rallye mit wechselnden Bedingungen, einige Stellen waren nass, andere trocken. Vielen Dank an meinen Beifahrer Jan Hloušek und das gesamte Team“, zog Kopecký Bilanz.

Andreas Mikkelsen sicherte sich im ŠKODA FABIA Rally2 evo des Teams Toksport WRT den zweiten Platz. Damit übernahm der Norweger die Gesamtführung der Rallye-Europameisterschaft. „Ich hatte ein gutes Wochenende. Es war nicht leicht, nach fast zehn Jahren wieder zu dieser Rallye zurückzukehren, wir haben unser Bestes gegeben“, resümierte Mikkelsen im Ziel.

Die ŠKODA Privatfahrer Norbert Herczik/Ramón Ferencz aus Ungarn und Filip Mareš/Radovan Bucha (CZE/CZE) lieferten sich einen spannenden Kampf um den letzten Podestplatz. Auf der letzten Wertungsprüfung gelang es Mareš, an Herczik vorbeizuziehen und Rang drei zu erobern. Insgesamt fuhren acht Crews im ŠKODA FABIA Rally2 in die Top Ten.

Ergebnis Barum Czech Rally Zlín

(Tschechische Rallye-Meisterschaft 2021, FIA Rallye Europameisterschaft 2021)

1. Kopecký/Hloušek (CZE/CZE), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 2:00.07,2 Std.

2. Mikkelsen/Andersson (NOR/SWE), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +40,1 Sek.

3. Mareš/Bucha, (CZE/CZE), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +1.40,2 Min.

4. Herczik/Ferencz, (HUN/HUN), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +1.44,0 Min.

5. Marczyk/Gospordaczyk, (POL/POL), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +2.58,5 Min.

6. Llarena/Fernandez, (ESP/ESP), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +3.09,4 Min.

Zahl der Rallye: 22

Unter den 38 Teams mit Rally2-Fahrzeugen, die bei der Barum Czech Rally Zlín an den Start gingen, vertrauten 22 auf einen ŠKODA FABIA. Die tschechische Marke war damit die mit Abstand beliebteste in dieser Kategorie.

FIA Rallye-Europameisterschaft 2021

Rallye Polen 18. – 20. Juni

Rallye Liepāja (Lettland) 1. – 3. Juli

Rallye Roma di Capitale (Italien) 23. – 25. Juli

Barum Czech Rallye Zlín 27. – 29. August

Azoren-Rallye (Portugal) 16. – 19. September

Rallye Serras de Fafe e Felgueiras (Portugal) 1. – 3. Oktober

Rallye Ungarn 22. – 24. Oktober

Rallye Kanarische Inseln (Spanien) 18. – 20. November

SONAX Tschechische Rallye-Meisterschaft 2021

Valašská Rallye ValMez 27. – 28. März

Rallye Šumava Klatovy 8. – 9. Mai

Agrotec Petronas Rallye Hustopeče 18. – 19. Juni

Bohemia-Rallye 10. – 11. Juli

Barum Czech Rallye Zlín 27. – 29. August

Invelt Rallye Pačejov 1. – 3. Oktober

Rallye Český Krumlov 12. – 14. November

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell