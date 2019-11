SKODA AUTO, PRE und Chakratec bringen einzigartige Ladetechnologie nach Prag

Skoda Auto Deutschland GmbH

- Ladestation basiert auf der Schwungradtechnik und kommt ohne chemische Batteriezellen aus - In Prag verfügt der Kinetic Power Booster dank dieser Technologie über doppelt so viel Ladeleistung wie im Stromnetz vorhanden ist - Technologie ermöglicht Schnellladen auch dort, wo die Netzleistung nicht ausreicht - Start-up Chakratec als Erfinder des Kinetic Power Booster vom SKODA AUTO DigiLab Israel Ltd. gescoutet

In Prag hat das SKODA AUTO DigiLab mit dem Pilotbetrieb einer besonders innovativen Schnellladestation begonnen. Sie basiert auf kinetischer Schwungradtechnik und stellt doppelt so viel elektrische Leistung bereit wie vom Stromnetz zur Verfügung gestellt. Die Ladestation auf dem Messegelände Prag-Letnany ist die erste ihrer Art in der Tschechischen Republik und erst die dritte überhaupt weltweit. Die innovative Ladetechnologie wurde vom israelischen Start-up Chakratec entwickelt. Die Firma wurde vom SKODA AUTO DigiLab Israel Ltd. entdeckt und für eine Zusammenarbeit gewonnen.

Auf dem Smart Mobility Summit in Tel Aviv Ende Oktober hat SKODA AUTO jüngst neue Partnerschaften mit innovativen Mobilitäts-Start-ups und technologischen Firmen bekannt gegeben, die Hardware- und Softwarelösungen für die Automobilindustrie entwickeln. Zu diesen Unternehmen gehört auch Chakratec, Entwickler des Kinetic Power Booster. Diese innovative Ladestation ermöglicht es, Elektrofahrzeuge auch dort per Schnellladetechnologie mit Strom zu versorgen, wo die Leistung dafür eigentlich nicht ausreicht. Die Ladestation nimmt Belastungsspitzen des Stromnetzes auf, beschleunigt damit Schwungräder auf hohe Drehzahlen und speichert den Strom als kinetische Energie. Wird ein Elektroauto angeschlossen, gibt der Kinetic Power Booster Strom ab und verdoppelt dabei die Ladeleistung, die das Stromnetz allein zur Verfügung stellen könnte. Damit eignet sich diese clevere Lademöglichkeit optimal beispielsweise für Autohäuser oder Einkaufszentren.

Andre Wehner, Chief Digital Officer von SKODA AUTO, erläutert: "Die Zusammenarbeit mit Chakratec zeigt, wie innovative Ideen durch gutes Scouting und gezielte Förderung durch unser SKODA AUTO Digilab Israel Ltd. in Tel Aviv zu konkreten Projekten werden. Mit unserer Entscheidung, den weltweit dritten Kinetic Power Booster nach Prag zu bringen, zeigen wir deutlich, dass wir konsequent an einem umfassenden Serviceangebot für unsere Kunden in der E-Mobilität und integrierten Mobilitätsdienstleistungen arbeiten."

Vojtech Fried, Manager für Elektromobilität bei PRE, ergänzt: "Die Technologie von Chakratec, die die notwendige Leistung für das Schnellladen von batterieelektrischen Fahrzeugen bereitstellt, ist ein weiterer Schritt in die elektrische Zukunft der individuellen Mobilität. Als Betreiber des größten Ladenetzwerkes in Prag ist es uns ein Anliegen, den Roll-Out des Kinetic Power Boosters als starker Partner von Anfang an zu begleiten."

Ilan-Ben David, CEO von Chakratec, fügt hinzu: "Die Kooperation mit SKODA AUTO und PRE ist ein Meilenstein für uns. Wir nehmen die Herausforderung an und sind bereit, die E-Mobilität gemeinsam mit unseren Partnern voranzubringen."

Das Chakratec-System speichert bei Stromüberschuss Energie, außerdem werden die Netze zu Spitzenzeiten entlastet. Anders als bei batteriebasierten Ladesäulen bleibt die Kapazität konstant hoch. Darüber hinaus handelt es sich bei dem rein mechanischen Kinetic Power Booster um eine sehr umweltfreundliche Technologie ohne chemische Batteriezellen, die rund 200.000 Schnelllade- und Entladungszyklen erlaubt. Das entspricht einer Lebensdauer von etwa 20 Jahren.

Technisches Herzstück der Ladestation sind zehn Schwungräder in einem Container, die dort in einem Vakuum rotieren. Wird Netzstrom zugeführt, beschleunigen die Schwungräder. Sobald ein Fahrzeug geladen wird, produzieren sie selbst Strom und verlieren dabei an Drehzahl. Der Energiespeicher reicht aus, um einen SKODA CITIGOᵉ iV zusammen mit einem anderen Elektroauto mit der doppelten Leistung des Stromnetzes gleichzeitig zu laden. Nach dem Ladevorgang benötigen die Schwungmassen Zeit, um wieder auf Drehzahl zu kommen, bei der 100-kW-Säule in Prag dauert dieser Vorgang etwa 45 Minuten.

Die Schnellladestation in Prag-Letnany betreibt Projektpartner PRE Group, den offiziellen Start geben SKODA AUTO DigiLab und PRE auf dem e-SALON bekannt. Die Elektromobilitätsmesse findet vom 14. bis 17. November auf dem Prager Messegelände in Letnany statt.

Derzeit können die Fahrer von Elektrofahrzeugen kostenlos Strom laden, um die Technik kennenzulernen. Preise und Zahlungsmethoden für den Regelbetrieb gibt der Betreiber später bekannt. Je nach Verlauf der Testphase planen die Partner den Bau weiterer Schnellladestationen nach dem Chakratec-Prinzip in Tschechien und weiteren Ländern.

