SKODA AUTO Deutschland und Verband Deutscher SKODA Vertragspartner erzielen Konsens zu neuen Händlerverträgen

SKODA AUTO Deutschland und der Verband Deutscher SKODA Vertragspartner haben sich auf neue Händlerverträge geeinigt. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/28249 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Skoda Auto Deutschland GmbH" Bild-Infos Download

Weiterstadt (ots) -

- Vertragsdetails in mehrmonatiger, enger Zusammenarbeit ausgestaltet - Fokusthemen sind Digitalisierung, Elektromobilität und Kunde - SKODA Partner stehen auch weiterhin im Mittelpunkt des Automobilhandels

SKODA AUTO Deutschland und der Verband Deutscher SKODA Vertragspartner haben nach mehrmonatiger Zusammenarbeit zur Ausgestaltung der neuen Verträge einen Konsens erzielt.

"Die neuen Verträge sind ein wichtiger Schritt, um unser gemeinsames Geschäftsmodell zukunftsfähig zu machen", sagt Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung von SKODA AUTO Deutschland. "Sie bilden Fokusthemen wie Digitalisierung, Elektromobilität und Kundenansprache ab und erlauben uns, diese und weitere Themen zielgerichtet umzusetzen. Dies wird eine nachhaltige Profitabilität aller Beteiligten ermöglichen. Es waren intensive Verhandlungen mit dem Verband, die aber stets fair und ergebnisorientiert geführt wurden. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bei allen Verhandlungspartnern des Verbands bedanken."

Erstmals wurde ein separater Digitalvertrag vereinbart, der den Möglichkeiten digitaler Geschäftsmodelle Rechnung trägt.

"Die Zukunft des automobilen Handels ist durch die neuen Verträge klar definiert und ermöglicht jedem SKODA Partner, an der Mobilität der Zukunft zu partizipieren", sagt Thomas Peckruhn, Vorsitzender des Verbands Deutscher SKODA Vertragspartner. "Die Vereinbarung eines separaten Digitalvertrages erlaubt dem Handel auch an neuen, digitalen Ökosystemen und Geschäftsmodellen teilzuhaben. Die Vertragsgespräche mit SKODA AUTO Deutschland und deren klares Bekenntnis zum Handel lassen uns sehr zuversichtlich in eine für beide Seiten erfolgreiche Zukunft blicken."

Die pünktliche Fertigstellung der neuen Verträge erlaubt nun einen fristgerechten Austausch der bestehenden Verträge ohne vertragsfreie Übergangszeiten. Jeder aktuelle SKODA Händler erhält die Möglichkeit des Vertragstausches. Der Versand der Verträge erfolgt im September 2018. Ende September folgt das bekannte Format der SKODA Dialog-Tour, um Inhalte seitens SKODA AUTO Deutschland direkt an Partnervertreter zu kommunizieren. Die neuen Verträge treten ab November 2020 in Kraft.

Pressekontakt:

Christof Birringer

Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 6150 133 120

E-Mail: christof.birringer@skoda-auto.de



Ulrich Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Tel. +49 6150 133 121

E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell