DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall für fristlose Entlassung Patricia Schlesingers

Der Chef des Deutsche Journalisten-Verbands (DJV), Frank Überall, hat in der Affäre um die zurückgetretene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger indirekt ihre fristlose Entlassung gefordert. In einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel schreibt er, "ständig werden neue Details aus ihrem mutmaßlich luxuriösen Treiben auf Kosten von Beitragszahlenden und letztlich auch auf dem Rücken der Mitarbeitenden und des Programms bekannt". Natürlich gelte wie für jede Beschuldigte die Unschuldsvermutung. Die Reihe der offenbar gut belegten Vorwürfe aber müsse eine Mahnung sein, jetzt nicht die falschen Weichen zu stellen. Der Rundfunkrat des öffentlich-rechtlichen Sender sollte das in seiner Sondersitzung an diesem Montag "klar auf dem Schirm" haben.

