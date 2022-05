Deutscher Bauernverband (DBV)

Landwirtschaft gemeinsam voranbringen

DBV-Erklärung zum G7-Agrarministertreffen in Stuttgart

Berlin (ots)

(DBV) Der Deutsche Bauernverband fordert in einer gemeinsamen Erklärung die Teilnehmer des G7-Agrarministertreffens am 13. und 14. Mai in Stuttgart auf, die Ernährungssicherung in den Mittelpunkt ihrer Beratungen zu stellen. Verbandspräsident Joachim Rukwied appelliert, Ernährungssicherheit durch ein starke EU-Landwirtschaft und offene Handelswege sicherzustellen: "Grundlage von Frieden und Wohlstand ist eine sichere Ernährung der Bevölkerung. Wir Bauern bieten an, unseren Teil dazu beizutragen, um die Versorgungsengpässe an Nahrungsmitteln, vor allem in Afrika, Asien und Arabien, zu reduzieren".

Die aktuelle Situation in der Ukraine, mit den von Russland blockierten Schwarzmeerhäfen zeige, wie wichtig offene Handelswege sind. Dadurch können für viele Länder lebenswichtige Getreide- und Ölsaatenlieferungen ihren Weg nicht zu den Verbrauchern finden. Hier ist ein klares Bekenntnis der G7-Agrarminister für offene Handelswege und gegen Exportbeschränkungen nötig, heißt es in der gemeinsamen Erklärung. Weiter fordert der Verband, die ukrainische Landwirtschaft wieder aufzubauen, Land- und Forstwirtschaft im Einklang mit Energieerzeugung zu sehen und alle Leistungen der Landwirtschaft im Umwelt-, Klimaschutz und beim Tierwohl entsprechend zu entlohnen.

