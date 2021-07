Der Tagesspiegel

Tagesspiegel exklusiv: Luisa Neubauer: Benzin vom CO2-Preis befreien ist eine Option - Nur 22 Prozent der Bürger für Aufschlag von mehr als 10 Cent je Liter

Berlin (ots)

In der Debatte um die Kosten der Klimaschutzmaßnahmen hat die Klimaaktivistin Luisa Neubauer auf die Möglichkeit verwiesen, den Spritpreissektor von der CO2-Bepreisung auszunehmen. Ökonomen hätten vorgeschlagen, Sprit vom CO2-Preis zu befreien, sagte sie in einem Interview mit dem "Tagesspiegel" (Montag). "Benzin und Diesel werden ohnehin schon sehr hoch besteuert und man kann argumentieren, dass ein CO2-Preis auf Benzin Menschen kaum vom Autofahren abhält, aber überproportional viel Aggressionspotential mit sich bringt", betonte die Vertreterin von Fridays for Future.

