Der Tagesspiegel

Grüne für zwei Corona-Testwochen vor Sommerferien

Berlin (ots)

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt warnt vor Rückschlägen in der Corona-Pandemie durch eine Reisewelle im Sommer und fordert daher zwei bundesweite Testwochen vor den Sommerferien für alle Regionen mit weiterhin hohen Corona-Zahlen. "In diesen zwei Wochen sollen alle Menschen in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz über 50 drei Selbsttests für zu Hause zugesandt bekommen", sagte Göring-Eckardt dem Tagesspiegel.

Online unter: https://www.tagesspiegel.de/wissen/auffrischung-im-naechsten-jahr-experten-rechnen-mit-dritter-corona-impfung/25560996.html?123=

Rückfragen richten Sie bitte an:

Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909

Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell