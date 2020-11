Der Tagesspiegel

Klinikärzte warnen vor vernachlässigtem Infektionsschutz vor den Feiertagen

Deutschlands Klinikärzte warnen eindringlich davor, den Infektionsschutz vor den Feiertagen zu vernachlässigen - sonst drohten überlastete Krankenhäuser. Deutschlands größer Ärzteverband Marburger Bund appelliert an die gesellschaftliche Solidarität und Vertrauen in die Wissenschaft: "Damit die Kollegen im Gesundheitswesen auch in der Advents- und Weihnachtszeit weiter Leben retten können, brauchen wir die Unterstützung möglichst aller", sagte der Internist Peter Bobbert vom Berliner Landesverband der Ärztegewerkschaft dem "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe). "

https://www.tagesspiegel.de/berlin/aerzte-warnen-vor-leichtsinn-und-corona-skeptikern-damit-wir-leben-retten-koennen-brauchen-wir-die-unterstuetzung-aller/26653680.html

