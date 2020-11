Der Tagesspiegel

Grundbuchamt nennt Kaufpreis für Spahn-Villa - trotz Klagen des Ministers

Amtsgericht Schöneberg bestätigt Erwerb von Anwesen in Dahlem

BerlinBerlin (ots)

Trotz Unterlassungsklagen von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gegen Presseberichte über seinen millionenteuren Hauskauf in Berlin hat das Amtsgericht Schöneberg den Erwerb und die exakte Höhe des gezahlten Kaufpreises offiziell bestätigt. Demnach sei es "richtig, dass Herr Jens Spahn und Herr Daniel Funke ein Grundstück im Grundbuchbezirk Dahlem erworben haben", heißt es in einem Schreiben des Gerichts an den "Tagesspiegel". Spahn und sein Ehemann seien Mitte Oktober als neue Eigentümer eingetragen worden. Auch der Kaufpreis von mehreren Millionen Euro wird in dem Schreiben beziffert.

https://www.tagesspiegel.de/politik/trotz-klagen-des-ministers-grundbuchamt-nennt-kaufpreis-fuer-spahns-dahlemer-millionen-villa/26650754.html

