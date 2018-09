Der Tagesspiegel: Bundesregierung will Einfluss Erdogans in Deutschland eindämmen

Berlin (ots) - Die Bundesregierung will den Einfluss der Türkei auf die in Deutschland lebenden Muslime zurückdrängen - und sich dafür notfalls auch in einen Konflikt mit Ankara begeben. Im Interview mit dem Berliner "Tagesspiegel" (Montagausgabe) ermuntert der Staatssekretär im Innenministerium, Markus Kerber, die rund fünf Millionen hier lebenden Muslime, sich über einen deutschen Islam zu verständigen. Das Ziel sei, "den Einfluss von staatlichen Religionsämtern zum Beispiel aus der Türkei" zurückzudrängen, sagte Kerber.

Das gelte "ganz grundsätzlich für die Einflussnahme vor allem staatlicher oder politischer Kräfte von außen". Das funktioniere aber nur, wenn die Muslime hierzulande eigene, ihrem Lebensgefühl in Deutschland entsprechende, Kriterien für einen Islam deutscher Prägung erarbeiten und entsprechendes Religionspersonal ausbilden. Dabei wolle die Bundesregierung helfen. "Das wird Ankara womöglich nicht gefallen und zu Konflikten führen", sagte Kerber. "Aber das werden wir aushalten."

