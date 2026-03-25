INTER Versicherungsgruppe

INTER Allgemeine Versicherung AG: Gewerbesachversicherungen als Makler-Champions 2026 mit Gold ausgezeichnet

Große Anerkennung durch unabhängige Maklerbefragung - Top-Werte für Produkte und Service

Mannheim (ots)

Große Anerkennung im Makler-Markt für die INTER Allgemeine Versicherung AG: Im Wettbewerb "Makler-Champions 2026", der von der Fachzeitschrift Versicherungsmagazin und der Rating-Agentur ServiceValue durchgeführt wird, erhält sie für Gewerbesachversicherungen die höchste Auszeichnung "Gold". Die Auszeichnung hebt einmal mehr die exzellente Produkt- und Servicequalität der INTER hervor.

"Die Auszeichnung unterstreicht unseren Anspruch, unsere Partner im Maklerbereich bei der Erbringung Ihrer Dienstleistung bestmöglich zu unterstützen. Wir wollen uns permanent weiterentwickeln und noch besser werden - da motiviert uns diese Auszeichnung ungemein", sagt Dr. Günther Blaich, Vertriebsvorstand der INTER. Die INTER will weiterhin in allen Sparten nachhaltig wachsen - und mit schnellen Entscheidungen und flexiblen Lösungen als verlässlicher Partner für Bestandsumdeckungen überzeugen.

Auch Fabian Ober, der seit Januar 2026 Bereichsleiter der Makler-Organisation ist und bei der Preisverleihung am 24. März in Köln die Auszeichnung entgegennahm, sieht darin eine wichtige Bestätigung: "Das Gold-Prädikat zeigt die hohe Wertschätzung für unsere qualitätsorientierte Arbeit und bestätigt den eingeschlagenen Weg."

Renommierte unabhängige Maklerbefragung

Die Makler-Champions sind einer der anerkanntesten Wettbewerbe zum Thema Service in der Versicherungsbranche und eine der größten unabhängigen Maklerbefragungen. Der Award wird seit 2011 vergeben. Im Vordergrund steht die Bewertung der Services der Versicherungsgesellschaft für Makler. Maßgeblich hierfür sind dabei die Integration in die Strukturen des Makler-Vertriebs, die Befähigung zum Vertriebserfolgs der Makler durch Serviceleistungen sowie der Zusatznutzen.

Im Bereich der Gewerbesachversicherungen bietet die INTER Allgemeine Betriebsinhalts-, Betriebsgebäude-, Betriebsausfall- und Praxisausfallversicherungen an. Traditionell ist das Unternehmen Handwerkern und Medizinern besonders verbunden.

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