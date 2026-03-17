INTER Versicherungsgruppe

INTER Versicherungsgruppe: Digitale Unterstützung in den Wechseljahren

Kooperation mit Evela Health

Mannheim (ots)

Die INTER Versicherungsgruppe stellt das Thema Frauengesundheit stärker in den Mittelpunkt und kooperiert seit dem 1. Februar 2026 mit Evela Health. Die digitale Plattform begleitet Frauen durch alle Phasen des Klimakteriums und bietet wissenschaftlich fundierte, niedrigschwellige und individuell zugeschnittene Unterstützung. Vollversicherte INTER-Kundinnen ab 40 Jahren können das Premium-Angebot von Evela Health kostenfrei nutzen.

Wechseljahre - eine herausfordernde Lebensphase

Die Wechseljahre gehören zu den bedeutendsten hormonellen Veränderungen im Leben einer Frau - und werden dennoch häufig unterschätzt. Viele erleben körperliche und psychische Symptome, die ihren Alltag deutlich mitunter erheblich beeinflussen. Dazu zählen unter anderem Hitzewallungen, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme und Stimmungsschwankungen. Um Frauen in dieser anspruchsvollen Zeit besser zu unterstützen, erweitert die INTER ihr Gesundheitsangebot und setzt auf die digitale Expertise von Evela Health.

Attraktives Premium-Angebot für INTER-Kundinnen

Der Zugang zur Plattform erfolgt für vollversicherte Kundinnen ab 40 Jahren einfach und unkompliziert über die dazugehörige App. Die Kosten werden anschließend erstattet. Das Premium-Angebot von Evela Health umfasst neben Informationen zu Symptomen, Behandlungsoptionen und Lebensstilfaktoren auch individuelle 1:1-Beratungen sowie digitale Gesundheitskurse. Außerdem bietet die Plattform kooperierende Ärztinnen und Ärzte die Möglichkeit, personalisierte Gesundheits- und Therapiepläne anzulegen und bei Bedarf Rezepte auszustellen.

Ein starkes Signal für Frauengesundheit

Die INTER Versicherungsgruppe reagiert mit der Kooperation auf den wachsenden Bedarf an individueller und verlässlicher Gesundheitsberatung in den Wechseljahren. Evela Health kombiniert digitale Lösungen mit persönlicher Betreuung - und unterstützt INTER-Kundinnen genau dort, wo sie Hilfe benötigen. Denn eines ist klar: Jede Frau erlebt das Klimakterium unterschiedlich. Mit Evela Health setzt die INTER ein bewusstes Zeichen für moderne, ganzheitliche und personalisierte Frauengesundheit.

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