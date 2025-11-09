ProSieben

Just Smile! "The Masked Singer" gewinnt zum Auftakt die Prime Time

Barbara Becker überrascht als SMILEY

Unterföhring (ots)

Smile Time zur Prime Time! "The Masked Singer" begeistert mit einem hervorragenden Marktanteil von 12,6 Prozent in der ProSieben-Senderzielgruppe (Z. 14-49 J.) und gewinnt damit die Prime Time am Samstagabend. Im Vergleich zum Vorjahresauftakt kann sich die erste Folge um wunderbare +4,2 Prozentpunkte steigern. Insgesamt verfolgen 3,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 J.) den Start der zwölften Staffel von Deutschlands größtem TV-Rätsel.

Designerin Barbara Becker schlüpft am Samstagabend aus dem SMILEY und sorgt beim Staffelauftakt direkt für die erste große Überraschung. Während die Zuschauer:innen in der Joyn-App auf Ruth Moschner tippen, hat das Rateteam Katrin Bauerfeind und Katja Burkard im Verdacht. Auf der ganz falschen Fährte befindet sich Verona Pooth, die Jimi Blue Ochsenknecht einloggt - und dann mit Erstaunen beobachtet, wie ihre langjährige Weggefährtin Barbara Becker den Kopf des SMILEYs lüftet. Nach ihrer Enthüllung berichtet die 59-Jährige: "Am meisten Spaß hat mir gemacht, dass ich eine Maske hatte, die die ganze Zeit gelacht hat. Das bin tatsächlich auch ich: Ich laufe mit einem Lachen durch die Welt. Manchmal finden die Leute das komisch und manchmal lachen sie zurück. Beim SMILEY haben alle zurückgelacht, das war sehr schön."

